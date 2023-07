﻿Reisepass beantragen: Infos zu Kosten, Bearbeitungsdauer und Unterlagen

Hannover. Die Ferien in Niedersachsen haben gerade angefangen, für viele Hannoveraner und Hannoveranerinnen steht damit der Urlaub bevor. Mitunter ist dafür ein Reisepass notwendig – wer den nicht besitzt, muss ihn beim Bürgeramt beantragen.

In Hannover sind die Termine dafür allerdings nicht selten Wochen vorher ausgebucht. Für die Sommerferien hat die Stadt die sogenannten Ausweis-Wochen eingeführt – mit 4000 zusätzlichen Terminen. Diese endeten allerdings am 7. Juli. Wer jetzt noch einen Reisepass braucht, fragt sicherlich: Was tun? Wir beantworten alle Fragen rund um das Reisedokument.

Die Warteschlangen bei den Bürgerämtern sind oftmals lang – wie hier in Ricklingen. © Quelle: privat

Wann brauche ich einen Reisepass?

Für Reisen ins Ausland außerhalb der Europäischen Union muss jede Person einen gültigen Reisepass mit sich führen. Wer ohne einen Reisepass aus Deutschland ausgereist ist, sollte sich nicht darauf verlassen, in sein Zielland einreisen oder auch wieder nach Deutschland zurückkehren zu können. Bei Ein- und Ausreisen innerhalb derEU ist ein Personalausweis ausreichend.

Wie und wo kann ich einen Reisepass beantragen?

Grundlegend können alle deutschen Staatsangehörigen, die in Hannover gemeldet sind, bei einem der insgesamt neun Bürgerämter im Stadtgebiet einen Antrag auf einen Reisepass stellen – regulär nur mit vorheriger Terminvereinbarung. Der Reisepass kann ausschließlich persönlich und vor Ort beantragt werden.

Und wie mache ich einen Termin beim Bürgeramt?

Termine bei allen Bürgerämtern können online gebucht werden. Wer keinen buchbaren Termin findet, sollte es auch bei anderen Bürgerämtern der Stadt Hannover probieren. Weiterhin werden täglich um 8 Uhr weitere freie Termine freigegeben. Dementsprechend wird geraten, regelmäßig in das Buchungsportal zu schauen. Wer keinen Internetzugriff hat, kann auch telefonisch einen Termin vereinbaren, die Rufnummer dafür lautet: (0511) 168-32000.

Donnerstags sind zudem spontane Besuche möglich. Von 8 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr können Bürgerinnen und Bürger ohne vorherige Terminvereinbarung, dafür aber mit Wartezeit, in die Bürgerämter kommen. Ausgenommen von diesem Service ist das Bürgeramt am Schützenplatz Hannover.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Für die Antragstellung eines Reisepasses braucht es:

Den bisherigen Personalausweis, Reisepass oder Kinderreisepass

Ein biometrisches Lichtbild (Größe 45 x 35 mm) mit Frontalaufnahme und neutralem Hintergrund, das nicht älter als sechs Monate ist und dem gegenwärtigen Erscheinungsbild des Inhabers entspricht. Ein solches Foto kann bei allen Bürgerämtern auch vor Ort gemacht werden.

Bei Minderjährigen: Eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten sowie die persönliche Begleitung eines Sorgeberechtigten

Im Falle einer Namensänderung oder von Unklarheiten der Namensschreibweise: Eine Personenstandsurkunde (Geburts- oder Heiratsurkunde)

Was muss ich bezahlen?

Die Erstellung eines neuen Reisepasses kostet für Personen, die ihr 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 37,50 Euro. In diesem Fall ist der Pass dann für sechs Jahre gültig. Bürgerinnen und Bürger ab dem 24. Lebensjahr müssen für einen Pass 60 Euro zahlen. Dieser ist wiederum ganze zehn Jahre gültig.

Für Vielreisende besteht die Möglichkeit, für zusätzliche 22 Euro, einen Reisepass mit 48 statt mit 32 Seiten zu erhalten.

Wie lange dauert die Bearbeitung insgesamt?

Da der Reisepass nach Antragstellung erst in der Bundesdruckerei in Berlin hergestellt werden muss, ist es nicht möglich, diesen direkt mitzunehmen. Von Antrag- bis Fertigstellung dauert es etwa vier bis sechs Wochen. Mit der Seriennummer des beantragten Reisepasses kann man sich online darüber informieren, ob dieser bereits fertig ist und abgeholt werden kann. Die Seriennummer ist auf der Gebührenquittung, die bei der Antragstellung ausgehändigt wird, zu finden.

Was tun, wenn ich kurzfristig einen Reisepass brauche?

Wer das Dokument, beispielsweise für eine anstehende Reise, dringend benötigt, kann einen Express-Reisepass beantragen. Dieser kostet zusätzlich (zu den regulären Antragskosten) 32 Euro. In der Regel dauert die Herstellung von Express-Reisepässen drei bis vier Arbeitstage, eine Garantie für eine pünktliche Fertigstellung gibt es also nicht. Geht der Express-Antrag bis 12 Uhr ein, liegt der fertige Reisepass in der Regel am darauffolgenden dritten Werktag im Bürgeramt abholbereit vor.

Sollte sogar der Express-Reisepass nicht rechtzeitig vor Reiseantritt fertig werden, kann auch ein vorläufiger Reisepass ausgestellt werden. In diesem Fall muss die Dringlichkeit jedoch nachgewiesen werden, beispielsweise mit Buchungsunterlagen. Dieses provisorische Dokument kostet 26 Euro und kann in der Regel direkt nach Antragstellung mitgenommen werden.

Was muss ich beim Abholen beachten?

Der reguläre Reisepass kann in dem Bürgeramt abgeholt werden, in dem er auch beantragt wurde. Ein neuer Termin ist nicht notwendig, lediglich etwas Wartezeit sollte man mitbringen. Weiterhin wird der bisherige Reisepass oder Kinderreisepass benötigt. Wer nicht persönlich vorbeikommen kann, hat auch die Möglichkeit, jemanden für die Abholung zu bevollmächtigen. In diesem Fall benötigt der/die Bevollmächtigte außer der schriftlichen Vollmacht den bisherigen Reisepass oder Personalausweis sowie den eigenen.

Seit August 2022 besteht zudem die Möglichkeit, sich den fertigen Reisepass per Fahrradkurier nach Hause liefern zu lassen. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt mit dem Unternehmen „Tretwerk“, die diese klimafreundliche Zustellung übernehmen. Die Lieferkosten belaufen sich auf 8,50 Euro, weiterhin muss „Tretwerk“ eine Vollmacht für die Abholung des Dokuments ausgestellt werden.

Brauchen Kinder auch einen Reisepass?

Aktuell gibt es für Reisende unter 12 Jahren einen Kinderreisepass, allerdings nicht mehr lange: Kürzlich wurde beschlossen, dass er schon bald abgeschafft werden soll. © Quelle: Daniel Karmann

Für Auslandsreisen außerhalb der EU muss jede Person von Geburt an einen gültigen Reisepassvorzeigen können – also auch Kinder. Bis 12 Jahren kann ein Kinderreisepass ausgestellt werden. Dieser kostet 13 Euro und kann direkt nach Antragstellung mitgenommen werden. Voraussetzung ist die schriftliche Zustimmung von beiden Sorgeberechtigten, die Anwesenheit des Kindes bei Antragsstellung sowie die Begleitung von mindestens einem oder einer Sorgeberechtigten.

Bei weiteren Fragen finden Sie hier eine Liste aller Bürgerämter im Stadtgebiet Hannover mit den jeweiligen Telefonnummern sowie Mailadressen.

