﻿17 Grad! Hannover knackt den Silvester-Wärmerekord

Graues Jahresende: Der Maschsee am Mittag an Silvester - es war mild, aber auch windig und nass.

Hannover. Es kam wie angekündigt: Hannover erlebte seinen wärmsten Silvestertag seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Besonders angenehm war es draußen allerdings nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ist schon extrem ungewöhnlich“, sagte Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met. „Schon am Morgen war es in der Region Hannover 15 Grad warm, das ist mehr als an manchem Juni- oder Juli-Morgen.“ Nach den Daten der Wetterstation in Herrenhausen kletterte die Temperatur um 11 Uhr sogar auf 16,9 Grad, bis dann ein Regenschauer für Abkühlung sorgte.

Mild, aber ungemütlich

Überhaupt war es zwar mild, aber ungemütlich draußen: Starker Wind, immer wieder Niederschlag – im September würde man vom „Schiet-Wetter“ sprechen, Ende Dezember aber eben vor allem von Klimawandel. „Daran müssen wir uns wohl gewöhnen, es war ja auch letztes Jahr schon sehr warm an Silvester“, so Jung. Tatsächlich gab es auch 2021 Rekordwärme zum Jahresende mit 14,1 Grad – ein Wert also, der ein Jahr später deutlich übertroffen wurde. Silvester 2022 ist dann auch der wärmste Dezembertag überhaupt in der Region Hannover. Der bisherige Rekord lag bei 16,2 Grad, gemessen an Heiligabend 1977. Und es kühlt in den kommenden Tagen nur wenig ab – laut Jung gibt es frühestens Mitte Januar wieder echtes Winterwetter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zu heiß und zu trocken: Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen des Klimawandels. Am 20. Juli maß der Deutsche Wetterdienst (DWD) an der Station in Barsinghausen-Hohenbostel eine Temperatur von 40,0 Grad, Rekord für Niedersachsen. Die Wetterexperten zählten in diesem Jahr 19 Hitzetage, das sind Tage mit einer Temperatur von über 30 Grad. Durchschnittlich hatte es in den vergangenen 3o Jahren nur zehn Hitzetage pro Jahr gegeben. Und anders, als es die letzten beiden Wochen vermuten ließen, war es wieder viel zu trocken: In Hannover kamen im vergangenen Jahr rund 425 Liter Regen von Himmel, das entspricht nur 65 Prozent der Menge des langjährigen Mittels. Selbst der Dezember 2022 war nur halb so nass wie der im Vorjahr.