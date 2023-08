RTL „Punkt 12“

Die beiden „Chaos-Reporter“ aus Hannover auf einem Festival: Am 10. und 11. August sendet RTL in der Show „Punkt 12“, was René Oliver und Miriam Behrens beim „Deichbrand“-Festival erlebt haben. Uns hat der frühere TV-Bäcker verraten, was ihn am meisten genervt hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket