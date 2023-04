﻿Rennradfahrer stirbt nach Sturz im Krankenhaus in Hannover

Drei Tage nach einem Rennradunfall in Wennigsen (Region Hannover) ist ein 45-Jähriger an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Einsatzkräfte auf dem Feldweg bei Bennigsen, auf dem am Ostermontag ein Mann stürzte.

Hannover. Der Mann war am Montag mit vier anderen Radfahrern auf einem Weg an der Bundesstraße 217 nahe des Ortsteils Holtensen unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Auf dem landwirtschaftlichen Weg, der parallel auf der Westseite des Süllbergs von Steinkrug nach Holtensen verläuft, kam es auf der leicht abschüssigen Strecke dann zu einem folgenschweren Sturz.

Hubschrauber fliegt Rennradfahrer in ein Krankenhaus

Der 45-Jährige aus Pattensen wurde nach der medizinischen Versorgung durch zwei Notärzte mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine hannoversche Klinik geflogen. Dort starb der Mann drei Tage später an seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei versucht, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. © Quelle: CAP

Die Gruppe mit Teilnehmern aus Alfeld, Hannover und Pattensen hatte sich über ein Internetportal zu dem Ausflug verabredet. Treffpunkt für die nachmittägliche Fahrradtour war Jeinsen (Pattensen). Von dort starteten die fünf in Richtung Bennigsen.

Vom Ortsausgang Bennigsen ging es über die Landesstraße 460 nach Steinkrug. Danach bogen die vier Männer und eine Frau mit ihren Rädern nach rechts auf einen asphaltierten Feldweg ab, der parallel neben der Bundesstraße 217 auf der Westseite des Süllbergs zum Wennigser Ortsteil Holtensen führt.

Nach Polizeiangaben drehte sich der 45-Jährige während der Fahrt gegen 17.15 Uhr, nach etwa 700 Metern auf dem Feldweg, nach hinten um und schaute zu den nachfolgenden Radfahrern.

Tödliche Verletzungen trotz Helm

Dabei soll der Mann den Lenker verzogen haben und auf die Fahrbahn gestürzt sein. Obwohl der Rennradfahrer einen Helm trug, blieb er mit schwersten Kopfverletzungen auf dem Asphalt liegen und wurde bewusstlos. Rettungshubschrauber „Christoph Niedersachsen“ flog ihn in eine Klinik nach Hannover. Doch die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten.

Der Fahrradhelm und das Rennrad des kanadischen Fahrradherstellers Cervélo wurden von der Polizei sichergestellt.