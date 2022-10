﻿Reno-Schuhgeschäft in Hannover schließt – oder doch nicht so richtig?

Bis zu 20 Prozent auf alles und eine angekündigte Schließung: Das Reno-Schuhgeschäft an der Schillerstraße in Hannover.

Nachdem Görtz in der Innenstadt Insolvenz angemeldet hat, kündigt jetzt Konkurrent Reno den Ausverkauf und die Schließung für sein großes Schuhgeschäft an der Schillerstraße an. Ob es aber wirklich das Ende ist, bleibt offen – denn möglicherweise verbirgt sich hinter der Ankündigung auch nur eine Taktik.

