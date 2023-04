﻿Rentensystem im Wandel: Steuert die Jugend auf Altersarmut zu?

Hannover. „Ich habe neulich gedacht, dass ich mir einen Platz in dem Pflegeheim, in dem ich arbeite, wohl nie leisten kann“, sagt Michelle. Die Auszubildende aus Hannover schmunzelt. Kein Bedauern, keine Besorgnis. Sie liebt ihren Job, ist überzeugt, das Richtige zu tun. „Ich bin gerne nah bei den Menschen“, sagt die 20-Jährige – knallig rotes Haar umspielt ihr Gesicht. Trotzdem erwartet sie, dass sie später nur wenig Geld zur Verfügung hat. Und damit ist sie nicht allein.

Obwohl die Renten zum 1. Juli 2023 in Deutschland spürbar steigen, heißt es oft: Auf eine ausreichende, staatlich finanzierte Finanzierung im Alter könne die jüngere Generation nicht mehr hoffen. Ohne private Vorsorge drohe ein Alter in Armut. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa-Consulere für den Fondsanbieter Fidelity International aus dem Jahr 2021 ist jeder Fünfte der unter 40-Jährigen überzeugt, höchstwahrscheinlich keine gesetzliche Rente zu bekommen.

Rentensystem: Handelt Europa strategisch richtig?

Kritisch betrachtet auch Zukunftsforscher Hartwin Maas die Entwicklung des deutschen Rentensystems. Er kritisiert, dass das Wissen über den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel seit mehreren Jahrzehnten bekannt sei. „Das Phänomen der ,überalternden’ Bevölkerung findet in ganz Europa statt, Deutschland trifft es mitunter am härtesten“, sagt er über die zentrale Gefahr für den Generationenvertrag. Denn ohne ausreichend Arbeitskräfte gerate auch das Renteneinkommen ins Wanken – weil es nicht genügend Menschen gibt, die die laufenden Renten erwirtschaften.

Auf 100 Personen im Erwerbsfähigenalter kamen im Jahr 2021 in Deutschland 37 Personen im Rentenalter, so das Statistische Bundesamt. Tendenz steigend. Ende der 90er-Jahre waren noch 25 Personen im Rentenalter auf 100 Menschen im Erwerbsfähigenalter gekommen. Auch die Rentenbezugsdauer steigt seit Jahren. Während sie 2001 noch bei rund 16 Jahren lag, waren es 2021 bereits mehr als 20 Jahre.

Europa handele laut Maas „eher operativ und adhoc als strategisch“. Die permanente Anpassung sei längst zum Regelfall geworden. Er fordert: „Wir müssen in Europa langfristiger denken, über die Wahlperioden hinaus und darüber auch einen offenen Diskurs für Zukunft in einer offenen Gesellschaft führen.“ Nur so würden die Jüngeren handlungsfähiger und hoffnungsvoller bei ihrem Blick in die Zukunft.

Expertinnen und Experten empfehlen, privat vorzusorgen

Jan Miede, Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover, ist dagegen überzeugt: Die Rentenversicherung sei gut auf die Zukunft vorbereitet. „In der Rentenversicherung haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, dass das Rentenrecht immer wieder überprüft und angepasst wurde“, sagt Miede. Das sei das „Erfolgsrezept“ der Deutschen Rentenversicherung. Diese Flexibilität sei mit Blick auf den demografischen Wandel und die weltpolitische Entwicklung notwendig. Jungen Menschen rät er dennoch, sich so früh wie möglich mit ihrer Zukunft zu beschäftigen. „Sie sollten auch überlegen, wie sie zusätzlich vorsorgen können“, sagt er.

Das Projekt: Wie arbeiten wir im Jahr 2033? Wie wollen wir in zehn Jahren arbeiten? Über diese Frage streiten derzeit die Generationen. Die fünf Volontärinnen und Volontäre der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" und der „Neuen Presse" nehmen sich dem Konflikt in einem gemeinsamen Projekt an. Der Titel: „Wie arbeiten wir im Jahr 2033 in Niedersachsen?" Sie blicken dabei auf lokale Beispiele für die Arbeit der Zukunft und versuchen zu verstehen, wie neue Arbeitsmodelle das Zusammenleben verändern werden – und wer davon profitiert.

Etwa 1100 Euro netto hat Michelle in ihrer Ausbildung aktuell zum Leben. Genug Geld, um über die Runden zu kommen, sagt sie. Für eine ferne Zukunft zu sparen, ist noch nicht möglich. Im Jahr 2020 lag der Bruttolohn für sozialversicherungspflichtig Vollbeschäftigte in der Pflege in Deutschland bei rund 3427 Euro. Erst wenn Michelle ihre Ausbildung abgeschlossen hat und mehr verdient, könne sie sich vorstellen, etwas Geld beiseitezulegen.

Christiane Göpf.

Christiane Göpf empfiehlt jungen Frauen wie Michelle einen frühzeitigen Blick auf ihre finanzielle Situation. Die Inhaberin der Firma Femfinanz ist auf die Finanzberatung für Frauen spezialisiert. Auch in Hannover hat sie ein Büro. Seit einigen Jahren gibt es immer mehr Angebote speziell für Frauen, sich über Altersvorsorge und Geldanlage zu informieren. Einer der Gründe: In Deutschland sind Frauen in allen Altersgruppen stärker armutsgefährdet als Männer. Laut des Statistischen Bundesamtes betrug die Armutsgefährdungsquote 2021 bei Frauen 16,5 Prozent. Bei Männern waren es 15,1 Prozent. Mit zuneh­mendem Alter wächst dieser Unterschied.

Teilzeitmodell als Risiko für Altersarmut?

Kritisch betrachtet Götz besonders einen Trend: Immer häufiger erlebe sie, dass junge Frauen auch ohne Mann und Kind in Teilzeit arbeiten. „Leider erkennen sie dann erst mit 40 oder 50 Jahren, dass sie in die Altersarmut rutschen.“ Sie erklärt aber auch, dass auch Frauen mit Mann und Kind in diese Situation kommen können. „Die Altersvorsorge richtet sich nach dem Bruttogehalt, Sorgearbeit wird regelmäßig nicht vergütet.“

Für Göpf, die seit über 20 Jahren in der Brache tätig ist, ist daher auch der Vater der Kinder gefragt – er müsse sich mehr kümmern. „Meistens verzichtet die Frau auch auf ihre berufliche Karriere zugunsten der Sorgearbeit“, sagt die Expertin. Dadurch verringere sich auch ihr Einkommen und damit ihre anschließende Rente.

Blogs, Bücher und Podcasts zur Finanzberatung – wie sinnvoll ist das?

Für die 65-Jährige seien Blogs, Bücher oder Podcasts zur Finanzberatung für Frauen, wie sie in den letzten Jahren immer populärer wurden, grundsätzlich kein Problem. „Ich finde es insofern sinnvoll, dass die Frauen auf das Thema gestoßen werden“, erklärt sie. Wenn es jedoch um selbst ernannte Expertinnen und Experten gehe, sehe sie das kritisch. Denn es gebe eine Ausbildung zur Finanzberaterin. Grundsätzlich sei eine Beratung rein für Frauen sehr sinnvoll. „Einige Frauen fühlen sich bei Banken oder Versicherungsvertretern nicht verstanden, weil diese oftmals spätestens nach dem zweiten Satz den Ehemann beraten“, sagt Göpf.

Michelle lebt allein. Gedanken an Ehemann und Kinder macht sie sich nicht. Themen wie Altersarmut und Vorsorge sind in ihrem Leben kaum präsent. Ihre Begründung: Sie wisse sowieso nicht, wie sich die Zukunft entwickle. Zu unbeständig sei die Welt, in der sie derzeit lebe – angefangen bei Corona, Krieg und Klimakrise.