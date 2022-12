﻿Immer früher in Rente? Das meinen HAZ-Leserinnen und -Leser

63 Jahre wird die neue Normalität: Immer mehr Menschen in Deutschland gehen immer häufiger früh in Rente. HAZ-Leserinnen und -Leser sehen das nicht nur positiv.

Endlich Ruhe? Viele Deutsche möchten nicht bis zum 67. Lebensjahr warten, ehe sie in Rente gehen.

Hannover. Viele Deutsche scheiden laut Bundesinstitut für Bevölke­rungsforschung (BiB) bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus – und damit deutlich vor der Regelaltersgrenze. Dafür nehmen vermehrt Menschen Abschläge bei der Rentenhöhe in Kauf.

HAZ-Leser Alfred Bredthauer aus Stadthagen: Spaß und Freude gehen verloren

Mag sein, dass ich falsch liege – aber war es nicht unter anderem auch die SPD, die die Rente mit 63 Jahren mit dem Verweis auf den Dachdecker und die Krankenschwester und den „Respekt vor der Lebensleistung“ gefordert und gefördert hat? Müssen wir uns alle nicht die Frage stellen, warum viele Menschen so schnell wie möglich raus aus ihrem Job wollen, warum sich schon junge Leute mit der Frage begrüßen: „Na, wie lange musst du denn noch …?“

Ich habe manchmal den Eindruck, dass den Menschen Spaß und Freude an der Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes ausgetrieben werden – von Arbeitgebern, die den Druck des globalisierten Marktes ungefiltert weitergeben, und von einem Staat, der seine steuerzahlenden Bürger immer stärker zur Kasse bittet. Wen – außer unserer Regierung – wundert es dann, wenn viele Menschen so schnell wie möglich raus aus dem Job und rein in die Rente wollen?Alfred Bredthauer, Stadthagen

HAZ-Leser Hans Ahrens aus Lehrte: Vielen fällt es schwer zu arbeiten

"Vielen fällt heute schwer, wirklich bis zum Renteneintrittsalter zu arbeiten", so Bundeskanzler Olaf Scholz. An Zynismus ist diese Aussage kaum zu überbieten. Vielen fällt heute schwer, überhaupt zu arbeiten, möchte man entgegenhalten. Dafür werden sie von der Ampel mit dem neuen Bürgergeld belohnt. Und Menschen, die nach 45 Berufsjahren ausgelaugt etwas früher in Rente gehen wollen oder sogar aus gesundheitlichen Gründen müssen, werden Vorwürfe gemacht. Das ist dann wohl die neue Sozialdemokratie der "Zeitenwende". Hans Ahrens, Lehrte

HAZ-Leserin Corinna Osterloh aus Hannover: Renteneintritt nach 45 Arbeitsjahren

Wer geht denn früher in Rente? Die Arbeitnehmer, die 45 Arbeitsjahre hinter sich haben! Das sind die, die mit 15 oder 16 Jahren angefangen haben zu arbeiten. Aber dann darf man ja nicht nach 45 Jahren in Rente gehen, sondern muss über diese Zeit hinaus arbeiten bis zum frühest möglichen Renteneintritt.

Tja, Herr Scholz, da Sie diese 45 Jahre sowieso nicht in Ihrem Arbeitsleben erreichen, ist es für Sie ein Leichtes zu sagen, dass dies überdacht werden sollte.Corinna Osterloh, Hannover

HAZ-Leser Heinz-Otto Wüstenfeld aus Neustadt-Hagen: Rentenkürzung für den Rest des Lebens

Fakt ist: Mit 63 Jahren geht heute niemand mehr ohne Abzug in Rente (Ausnahme eventuell jemand mit sehr hoher Schwerbehinderung). Mein Jahrgang 1959 kann regulär nach 45 Berufsjahren mit 64 Jahren und zwei Monaten ohne Abzug in Rente gehen.

Entscheidet sich ein 1959 geborener Berufstätiger jedoch, nach 45 Berufsjahren mit 63 Jahren in Rente zu gehen, so werden ihm nicht 4,2 Prozent (Differenz zwischen 63 Jahren und 64 Jahren und zwei Monaten = 14 Monate à 0,3 Prozent), sondern 11,4 Prozent (Differenz 66 Jahre und zwei Monate = 38 Monate à 0,3 Prozent) abgezogen. Der Kürzungsbetrag erhöht sich je späteren Jahrgang entsprechend der länger zu arbeitenden Zeit.

Ein 63-Jähriger (Jahrgang 1959), der mit 63 Jahren und 45 Berufsjahren in Rente geht, hat also für den Rest seines Lebens die oben genannte Rentenkürzung akzeptiert und dadurch finanzielle Nachteile.Heinz-Otto Wüstenfeld, Neustadt-Hagen

HAZ-Leser Rolf Homeyer aus Hannover: Genötigt zur vorgezogenen Rente

Was dort berichtet wird, ist eindeutig falsch! Ihre Aussage, dass Menschen nach 45 Versicherungsjahren mit 63 Jahren in Rente gehen können, ist Unsinn. Das traf nur für den Jahrgang 1952 zu.

Im Übrigen stelle ich als Versichertenältester der Deutschen Rentenversicherung (DRV) fest, dass nach der Jahrtausendwende der Rentenzugang real erst in einem höheren Alter erfolgt als vor der Jahrtausendwende. Damals konnten Menschen schon mit 60 Jahren in die ungekürzte Altersrente eintreten, das ist lange her.

Zum anderen werden heute in vielen Betrieben Menschen genötigt, in die vorgezogene geminderte Rente im Rahmen von Personalabbaumaßnahmen einzutreten. Das Renteneintrittsalter ist in den Vorjahren stetig angestiegen, nachzulesen in den Rentenjahresberichten der DRV. Die Autorin bedient mit ihren Thesen lediglich die Unternehmerideologie der angeblich notwendigen weiteren Heraufsetzung des Renteneintrittsalters mit der Folge weiterer Rentenminderungen.

Zur Finanzierungsproblematik in der DRV sollte das Redaktionsteam einmal recherchieren, wie es möglich ist, dass in den meisten westeuropäischen Ländern das Rentenniveau im Verhältnis zum bisherigen Einkommen höher ist als in Deutschland. Rolf Homeyer, Hannover

