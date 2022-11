﻿Reparaturen auf Westschnellweg: Hauptfahrspur einen Monat gesperrt

Der Rotary Club Garbsen-Wunstorf hat sich die Förderung von Bildung auf die Fahnen geschrieben. Daher verteilen Mitglieder seit 2003 in jedem Jahr Bücher an alle Grundschulen in Wunstorf und Garbsen. Nun war die Oststadtschule Wunstorf an der Reihe.