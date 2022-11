Wegen der Corona-Pandemie hat die Lebenshilfe zum dritten Mal in Folge den Adventsbasar in ihren Werkstätten in Seelze abgesagt. Dieses Mal ist es die Absage für immer. Künftig wird es keinen Basar mehr geben. Stattdessen arbeiten die Verantwortlichen nun an einem alternativen Angebot – in Barsinghausen-Holtensen.