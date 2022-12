﻿Aus nach zweieinhalb Jahren: „Cuchillos“ am Steintor schließt

Am 23. Dezember werden die Messer hier zum letzten Mal gewetzt: Das „Cuchillos“ an der Schmiedestraße schließt. Das ehrgeizige Projekt scheiterte an Corona, den Folgen des Ukraine-Krieges – und auch am Standort.

Am 23. Dezember ist Schluss: Andreas Oldenburger (links) und Frido Marquardt schließen das „Cuchillos“ am Steintor.

Hannover. „Time to say Goodbye“ – mit diesen Worten kündigen Andreas Oldenburger, Frido Marquardt und Monty Emrich auf Instagram das Ende eines ambitionierten Projektes an. Das „Cuchillos“ an der Schmiedestraße in Hannovers City schließt am 23. Dezember. „Es lohnt sich nicht mehr“, zieht Oldenburger die Bilanz nach zweieinhalb Jahren. Das Lokal wird vermisst werden, die Betreiber sammelten in kürzester Zeit fast 150 traurige Kommentare von Fans.

Tacos, Smashburger (kugelige Patties werden auf die heiße Grillplatte gedrückt), Tische, zu denen eine eigene Bierleitung führte: „Da steckte viel Herzblut drin“, sagt Oldenburger über das Konzept einer „Meatery“ mit Schwerpunkt auf hochwertigen Fleischgerichten. Bei der Eröffnung im Juni 2020 war auch noch Daniel Jäger, Betreiber des legendären Burger-Ladens „The Harp“ an Bord. Der war bereits nach wenigen Monaten wieder ausgestiegen, um sich auf sein Lokal am Schwarzen Bären (zu dem dann noch das „Butjer“ in der Falkenstraße dazukam) zu konzentrieren.

Tische mit eigener Bierleitung: „Cuchillos“-Betreiber Andreas Oldenburger führt es vor. © Quelle: Ilona Hottmann

Das haben nun auch Emrich und Marquardt vor, die in Linden „Schenkers“ und Bronco’s“ betreiben. Das „Cuchillos“ (spanisches Wort für Messer) sei „am Ende nur eine Qual und nicht mehr rentabel gewesen. Es war eine schwierige, aber unternehmerische Entscheidung“. Die Gründe kenne die gesamte Branche: Erst Corona, dann Ukrainekrieg, Energiekrise, Preisexplosionen. „Es hat keinen Spaß mehr gemacht“, sagt Oldenburger, der auch in seinem Nordstadt-Lokal „Locorito“ Tacos anbietet und nun in seinem Heimatort Lindwedel mit „Randy’s Pizza“ (sein Spitzname aus Jugendtagen) einen Lieferdienst etablieren will.

„Steintor ist abschreckend“

Alles eine Frage des schlechten Timings? „Wir hatten nicht genug Zeit, uns zu etablieren“, findet Frido Marquardt. Oldenburger hält aber auch nicht hinter dem Berg mit seinem Urteil über den Standort: „Wir haben tolles Feedback für unser Angebot bekommen. Aber diese Ecke am Steintor finden viele Gäste einfach abschreckend.“ Zu viele Drogen, zu viel Gewalt im Innenstadtviertel.

Ein Nachfolger für das zweigeschossige Lokal an der Schmiedestraße ist bereits gefunden. Der Umbau werde zeitnah starten. „Aber die Bierleitung bleibt“, versichert Marquardt. Und das Trio geht keine getrennten Wege: Mit dem „Tulum“ hatten sie auf dem Maschseefest einen Volltreffer gelandet, mexikanisches Essen, Club-Atmosphäre und lateinamerikanische Musik am Nordufer soll es auch 2023 geben.