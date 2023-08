﻿Neues Konzept im GOP-Restaurant „Gondel“: Fisch und Fleisch kosten extra

Hannover. Die Karotte Marrakesch ist auf jeden Fall ein Augenschmaus: Krosse Auberginenchips thronen auf Couscous mit gerösteten orientalischen Gewürzen, Auberginenmus und Möhren, die tieforangefarben leuchten. „Die sind aus dem Alten Land und nicht aus dem 20-Kilo-Sack“, erklärt Holger Melchert (53), der als Küchendirektor für alle Restaurants der GOP-Varietés zuständig ist. Er betont: „Die Möhre ist in diesem Gericht der Star.“ Sie werde liebevoll behandelt, lange geschmort wie ein Stück Fleisch. Und sie steht für den Wandel in der „Gondel“-Küche, die in den vergangenen 20 Jahren schon einige Metamorphosen durchgemacht hat.

„Das Grundgerüst ist vegan oder vegetarisch“ – so einfach erklärt Melchert das Prinzip, das seit Anfang Juli in der „Gondel“ in Hannover ausprobiert wird. Für die Gerichte könne aber Fisch oder Fleisch als Extra dazu gebucht werden. Das kommt hannoverschen Gastronomiefans vielleicht bekannt vor – diese Art „Upgrade“ hatte auch Christoph Elbert in seinem „Boca“ in der List beim Start 2014 eingeführt. Nun könnte die richtige Zeit für ein solches Konzept gekommen sein: „Klimawandel, Massentierhaltung – das sind Themen, mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben“, sagt Melchert, der damit vor allem junge Menschen begeistern will.

44 Prozent der Menschen nennen sich Flexitarier

Melchert untermauert den neuen „Gondel“-Weg mit Zahlen: „In Deutschland sind 16 Prozent der Menschen Vegetarier, 3 Prozent leben vegan – aber 44 Prozent würden sich als Flexitarier bezeichnen.“ Gäste, die nur hin und wieder, dann aber bewusst Fleisch oder Fisch essen, seien die Zielgruppe. Die sei gar nicht so neu: „Früher gab es das Prinzip Sonntagsbraten.“

Vegane Basis: Möhre Marrakesch kann mit Fleisch oder Fisch upgegradet werden. © Quelle: Ilona Hottmann

Er betont aber: „Es geht nicht um Umerziehung, wir wollen die Leute nicht von oben herab belehren. Sie sollen nicht das Gefühl haben, dass etwas fehlt.“ Die Entscheidung, ob man die Möhre Marrakesch mit einem deutschen Kalb-Entrecôte oder einem Wolfsbarschfilet veredle, treffe weiterhin der Gast. Aber der Aufschlag mache „Preis und Qualität von Fisch und Fleisch sichtbar“.

Seit Anfang Juli testet die „Gondel“ das Baukastenprinzip. „Das Feedback ist sehr positiv“, hat GOP-Direktorin Nadine Matzat (47) mitbekommen. Showbesucherinnen und -Besucher können für 34 Euro ein Drei-Gänge-Menü dazu buchen, externe Gäste können à la carte speisen oder 39 Euro für das Menü zahlen. Kleiner Appetithappen: „Bis Ende September gibt es noch keinen Aufpreis“, verspricht sie, das Upgrade mit Fleisch und Fisch sei solange noch kostenlos. Erst danach greife die neue Speisekarte. Die werde dann saisonal etwa vier- bis fünfmal im Jahr wechseln. Benjamin Kettmann (42) ist der Küchenchef vor Ort, mit dem Melchert die Rezepte entwickelt hat.

Mit der „Gondel“ auf neuen Wegen: Benjamin Kettmann ist Küchenchef im Restaurant unter dem GOP-Varieté. © Quelle: Ilona Hottmann

Warum Hannover? „Die Küche hier ist mein Wohnzimmer“, sagt der Küchendirektor, der für sieben Restaurants von München bis Bonn, von Essen bis Bremen verantwortlich ist. Kettmann ist seit eineinhalb Jahren in der „Gondel“, zuvor hat er fünf Jahre im Robinson-Club auf der kanarischen Insel Fuerteventura gekocht, dann drei Jahre auf der Nordseeinsel Norderney, zuletzt ein Jahr in Leipzig. „Ich mag schnörkellose Küche. Der Gast darf keine Angst vor dem Essen haben, das vor ihn auf dem Teller liegt“, sagt der 42-Jährige.

Wobei die Ceviche, die er gerade angerichtet hat, etwas von einem Kunstwerk hat: Das Fischgericht der peruanischen Nationalküche kommt mit marinierten roten Zwiebeln, eingelegten Brombeeren und Baby-Pak-Choi auf den Teller, die rohe Jacobsmuschel ist nur eine Option. „Es gibt ein Leben nach dem Kalbsbäckchen“, sagt Melchert mit einem Augenzwinkern.

