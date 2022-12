Auch 2022 war HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner wieder in vielen Restaurants in Hannover und der Region unterwegs. Er traf auf spannende Gastronomen und großartige Speisen. Ein kulinarischer Jahresrückblick mit vielen Tipps.

Hannover. Um den diesjährigen Jahresrückblick in all seinen Feinheiten und Nuancen aufs Blatt zu bringen, bräuchte es drei Sonderseiten. Da hilft jetzt nur an der einen oder anderen Stelle die wichtigsten Information knapp zu notieren, zum Beispiel: Im Mövenpick am Kröpcke (8/10) lockt ein knuspriges Rösti mit geräuchertem Lachs, das in Kombination mit einem gekühlten Glas Weißwein die Türen zur seligen Daseinsvergessenheit aufstößt. Im griechisch-mediterranen Eliniko (8/10) in der Südstadt können Gyrosfreunde kulinarische Höhen erklimmen und im Sultans Palace (8/10) in Herrenhausen sind besonders die raffinierten, orientalischen Vorspeisen in Erinnerung geblieben.