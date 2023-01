﻿Mit Faust, Feuer und Flamme: So schmeckt es im Matyar in Sehnde

Was bietet mesopotamische Gastronomie? Das Matyar in Sehnde gibt die Antwort – mit einer soliden Orientküche. Dabei sind manche Vorspeisen sogar äußerst raffiniert, meint der HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.

Hannover. Ich habe schon mehrere Arten gesehen, wie Fleisch in der Gastronomie geplättet wird. Meist mittels Fleischklopfer auf einem Hackklotz. Manchmal wird auch mit einem Topf auf die (in Frischhaltefolie eingeschlagenen) Steaks gehämmert. Bei der Besichtigung eines alten italienischen Klosters durfte ich auch mal einen waschmaschinengroßen Mörser begutachten, in dem die Mönche früher ihr Fleisch mit einem Stößel zu Brei verarbeiteten. Eine stundenlange, schweißtreibende Maloche. Was ich aber noch nie gesehen habe: Im Matyar in Sehnde ist Fleischklopfen echte Handarbeit, im Wortsinn. Der Koch holt in der offenen Küche aus, lässt drei beherzte Faustschläge auf die Lammkoteletts (23,50 Euro) folgen, und dann wandern sie ab in den offenen Lehmofen, in dem ein Holzfeuer brennt.

Unverkennbare Grillnote im Matyar in Sehnde

Es ist aber wahrscheinlich eher der ordentlichen Fleischqualität und Garung zuzuschreiben, dass die Lammkoteletts kurze Zeit später zart und saftig an den Tisch kommen. Die Grillnote ist unverkennbar. Auffrischen lässt sich der Gaumen mit dem guten Beilagensalat, einem kühlen Kräuterdip oder einem ordentlichen Schluck von einem frisch gezapften Herrenhäuser vom Fass (0,3l für 3,50 Euro). Die ausgeprägten Aromen und Geschmäcker sind als rustikal zu bezeichnen, aber die Kombination macht Freude und wäre bei den saftigen Köfte (15,50 Euro) sogar mehr als zu empfehlen: Die saftigen Orientbuletten sind gut gemacht, mit Kreuzkümmel, getrockneten Kräutern, Sumach und rohen Zwiebeln, dazu eine pikante Chilinote – mir fiele kein besseres alkoholisches Getränk als ein herbes Pils als Essensbegleiter ein.

Schlicht, aber stilvoll: Der Gastraum im Matyar. © Quelle: Katrin Kutter

Hier gibt es Herrenhäuser vom Fass: Das Matyar bietet mesopotamische Küche. © Quelle: Katrin Kutter

Esskultur ohne geografische Grenzen

Stilistisch schreibt sich das Matyar mesopotamische Küche auf die Fahne, womit jder Irak und Syrien gemeint sind. Der Betreiber stammt aus Nordkurdistan, aber Esskultur macht selten vor geografischen oder politischen Grenzen Halt. In der Levante, der Ostküste des Mittelmeers und dem Hinterland, wäre Hummus so ein Thema, das es dort überall gibt. Nicht umsonst sagt man „Mayo des Ostens“ dazu. Das Kichererbsenpüree (6 Euro) gehört auch zum Menü des Matyar und wurde deftig zubereitet, also nicht ganz so cremig und feinsäuerlich wie manch israelische Varianten. Was sich aber auch mit dem Matyar-Hummus erleben lässt, ist dieser große kleine Genussmoment, wenn man mit warmem hausgebackenem Fladen eine Schneise durch das würzige Püree zieht. Sehr gut ist auch Maste Gezir (6 Euro), ein gehaltvoller Joghurt mit Möhrenstreifen, Sesampaste und Knoblauch, mit dem hier gerne gearbeitet wird.

Die Vorspeisen geraten in dem Lokal auch äußerst raffiniert und fein. Herausragend sind etwa die Kutlik (8 Euro), frittierte Grießklößchen mit einer Lamm- und Rinderhackfüllung, abgeschmeckt mit Zwiebeln und Gewürzen wie Zimt. Das pikante Ezme (6,50 Euro) besticht mit frischen, fein gehackten Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Walnüssen und Kräutern. Eine Köstlichkeit sind auch die Mantis (8,50 Euro) – wirklich selbst gemacht? Natürlich, sagt der Servicemitarbeiter fast etwas erstaunt. Dabei ist die Herstellung der Miniteigtaschen eine unglaubliche Arbeit, derer es mönchische Geduld bedarf. Aber der Aufwand lohnt: Lauwarme Teigtäschchen mit kühlem Kräuterjoghurt und zerlaufener Paprikabutter – perfekt.

Herausragend: Kutlik (gefüllte Grießklöße mit Rind- und Lammhackfleisch, Zwiebeln, Walnuss und frischen Kräutern). © Quelle: Katrin Kutter

Eine Köstlichkeit: Mantis (gefüllte Nudelteigtaschen mit Rinderhack, frischen Kräutern und orientalischen Gewürzen, Knoblauchjoghurt und Paprikabuttersauce. © Quelle: Katrin Kutter

Frisch aus dem Lehmofen

Das Flair des Matyar ist nett, es ist vor allem auch sauber. Es gibt keine Geruchsbelästigung durch den Lehmofen, der aufgrund seines begrenzten Fassungsvermögens vielleicht den Nachteil hat, dass manchmal die Gerichte etwas dauern und vor allem die Schmorgerichte ein wenig unter der hohen Hitzeeinwirkung leiden. Das gilt etwa für die wässrig-weich gegarte Aubergine (14,50 Euro) mit fader Lammhackmasse. Besser haben mir die Hauptgerichte gefallen, deren Zutaten direkt der Flamme ausgesetzt waren, etwa der Hähnchenspieß (16,50 Euro) oder auch das Pide (13,50 Euro) mit Lammstückchen. Bei der Vorbereitung des Teigs kommt übrigens wieder die Faust des Kochs zum Einsatz, wenn auch etwas sanfter. Kochen ist hier eben noch Handarbeit. Mit Faust, Feuer und Flamme.

Stimmungsvoll: Die Gerichte werden im Lehmofen gegart. © Quelle: Katrin Kutter

Fazit:

Beseelte, frisch zubereite, teils sogar äußerst raffinierte Orientküche. Gesamt 7/10 (Küche 7, Service 7, Ambiente 7)

Kontakt:

Matyar Mesopotamische Küche

Breite Straße 35

31319 Sehnde

Telefon: (05138) 5429852

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 17 bis 23 Uhr

Barrierefreiheit: teilweise

Besucht am: 21. Oktober und 18. November 2022

Von Hannes Finkbeiner