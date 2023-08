Ein bisschen holprig ging es beim Service im „Va Bene“ stellenweise schon zu, aber für die guten Pizzen und Pastagerichte hat sich der Besuch des Lokals in Hannovers Zooviertel gelohnt, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.

Hannover. Vielleicht ist die italienische Küche auch eine der beliebtesten der Welt, weil es mit Pizza und Pasta so leicht fällt, die ganze Familie an einem Tisch zu versammeln. Im „Va Bene“ im Zooviertel gelingt das denn auch zumindest zur Mahlzeit selbst – denn im baumumrankten Garten befindet sich linksseitig ein Schwimmbad, rechtsseitig ein Volleyballfeld und am Kopf ein kleiner Spielplatz, an den wir unsere Kinder schnell verlieren.