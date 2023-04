﻿So schmeckt es im „Donner Littjen“ in Hannovers Altstadt

Scheinbar einfachen Snacks und Frühstücksvarianten verleiht Hendrik Ziolkowski in seinem Lokal „Donner Littjen“ an der Knochenhauerstraße in Hannovers Altstadt mit zahlreichen Details allerhand Raffinessen. Ein objektiver Genuss, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.

Gastgeber mit Qualitätsanspruch: Hendrik Ziolkowski in seinem „Donner Littjen“ an der Knochenhauerstraße.

Hannover. Nix „April, April“, keine Scherze heute, nur Tatsachen. Hier sind sie: Vor gut drei Monaten wurde das „Donner Littjen“ an der Knochenhauerstraße eröffnet. Das Lokal macht um 10 Uhr seine Türen auf, um 18 Uhr werden sie wieder zugeschlossen. Ab Tagesanfang wird spätes Frühstück angeboten, das auch für Mittagssnacks geeignet ist und bis um 16 Uhr aufgetischt wird. Spätestens ab dann ist Kuchenzeit angesagt. Dekoriert ist das nette Flair mit allerhand getrockneten Blumen und Gräsern.

Die Menükarte bietet ein gutes Dutzend Gerichte, was nicht viel erscheinen mag, aber in einem Punkt das Maximum erfreulichster Tatsachen überhaupt erreicht: Die Gerichte werden ausnahmslos frisch zubereitet, was dem gelernten Koch und Inhaber Hendrik Ziolkowski als Willen und klares Bekenntnis zur guten Küche ausgelegt werden kann.

Variantenreiche Eggs Benedict

Vier Varianten von Eggs Benedict werden etwa angeboten, mit Trüffel und Grünkohl, Avocado und Bete oder Schinken und Speck. Ich probiere die Version mit Lachs und Dill (14,20 Euro). Auf zwei Scheiben leicht geröstetem, hochwertigem Sauerteigbrot wurden frische Kräuter und Salate (nussiger Rucola, frischer Schnittlauch und scharfe Kresse) arrangiert, dazu kühler Islandlachs, der von Ziolkowski im Haus gebeizt wurde. Das ist schon allein an der festen, frischen Textur des Fischs zu spüren. Darauf liegt ein pochiertes Ei, dessen Eigelb eine Spur zu lange stocken durfte, es ist also nicht mehr flüssig. Aber vielleicht ist das auch Absicht, denn eine trockene Angelegenheit ist etwas anderes: Die luftig-cremige, feinsäuerliche und kräuterwürzige Hollandaise fasst die Geschmäcker und Aromen ideal ein.

Frisch und aromatisch: Eggs Benedict mit Lachs und Dill. © Quelle: Tobias Wölki

Hausgemacht ist die holländische Soße übrigens auch, was allein schon einen Kniefall in Zeiten der inflationären Tütenhollandaise rechtfertigen würde. Und da gäbe es nun sicher auch zig andere Varianten von Eggs Benedict ins Feld zu führen – von der amerikanischen Ur- bis hin zur Luxusversion – aber besser als im „Donner Littjen“ lässt sich das Gericht kaum machen. Es ist so wie es ist. Und wie es ist, ist es gut. Denn das erfreulichste an Ziolkowskis Arbeit ist, dass er seinen Willen zur guten Küche auch wirklich auf die Teller bringt. Das ist auch den herrlichen Pancakes (9,50 Euro) anzumerken, denen der Koch einfach eine betörend luftige Tonkabohnen-Creme an die Seite stellt. Deren feines Aroma in Kombination mit dem Crunch von Granola und der Säure weniger Heidelbeeren genügen für einen Genussmoment vollauf.

Aromapointen auf Vollkornbrot

Das muss man Ziolkowski wirklich lassen, er schafft es, durch die Frische der Zutaten und ein Gespür für Aromapointen seinen Gerichten eine eigenwillige, besondere, ja sogar anspruchsvolle Note zu verleihen. Die Qualität schwankt bei den beiden Besuchen auch nur unmerklich. Beim veganen Kernbrot (12,20 Euro) bilden drei Scheiben leicht geröstetes Vollkornbrot die Basis, darauf arrangiert der Koch einmal ein Paprika-Chutney mit Safran, ohne dass das edle Gewürz (wie so oft) penetrant hervorschmecken würde. Das zweite Brot ist mit Avocadocreme gedeckelt, scheint beim ersten Blick also wie der 0815-Einfall jedes Kochs und jeder Köchin zu veganem Genießerglück, wird aber in Kombination mit der krossen, würzigen Röstnote von schwarzer Senfsaat zu einem echten „Hinschmecker“. Da ist man mit einem Bissen schon so verwöhnt, dass die Rote-Bete-Creme auf dem dritten Brot fast ein wenig Profil vermissen lässt.

Einladend: Bunte Stühle sind an die Fassade über den Gastroräumen montiert. © Quelle: Tobias Wölki

Ungewöhnliches Ambiente: Getrocknete Feldblumensträuße und ein ausgestopfter Fischreiher an der Wand. © Quelle: Tobias Woelki

Birchermüsli mit tollen Röstnoten

Eine Idee für einen Gesamtgeschmack lässt sich sogar im Birchermüsli erkennen, das im Zuckergehalt so herrlich reduziert wurde, dass eher eine kühle, säuerliche Joghurtnote und das deftige Kaugefühl von Haferflocken im Vordergrund stehen. Die Süße bringt Ziolkowski über krosses Granola ein, das auch tolle Röstnoten mitbringt. Dazu ein kleiner Obstsalat für Säure und Frische.

Idee für einen Gesamtgeschmack: Das Birchermüsli. © Quelle: Tobias Woelki

Jedes Gericht wirkt hier durchdacht, und es macht einfach Spaß, es zu essen – das lässt sich nicht anders sagen. Und ja, ich weiß, ich weiß, irgendwo im zweiten Absatz habe ich bereits das Terrain der Tatsachen wieder verlassen. Geschmack ist eben höchst subjektiv. Aber um meinem Objektivitätswillen vom Anfang nochmals Ausdruck zu verleihen: Meine Verblüffung und Freude über die Qualität im „Donner Littjen“, die haben Bestand.

Fazit:

Frische Gerichte, frisch zubereitet, mit raffinierten Details – definitiv eine Kostprobe wert. Gesamt 8/10 (Küche 9, Service 7, Ambiente 7)

Kontakt:

Donner Littjen

Knochenhauerstraße 16

30159 Hannover

Telefon: (0511) 53846666

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr

Barrierefreiheit: nein

Besucht am: 12. und 15. März 2023