﻿Finkbeiners Kostprobe: So besonders schmeckt es im L’ AperitiVino in Hannover-Mitte

Im L’ AperitiVino an der Hinüberstraße in Hannover bietet eine kleine Auswahl an Gerichten große Genussmomente, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner. Die Bedingung: Man muss sich auf das etwas eigenwillige Gastronomiekonzept des Betreibers einlassen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket