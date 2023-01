﻿Asiaküche mit Luft nach oben: So schmeckt es im Oji Long in Hannovers Altstadt

Das Oji Long in der Altstadt von Hannover versucht sich an asiatischen Spezialitäten von Vietnam bis Japan. Über Mittelmaß kommt das Lokal dabei leider nicht hinaus, findet der HAZ-Feinschmecker.

Hannover. Eine „Tropical Sun Soup“ (7,90 Euro) wird auf der Karte des Oji Long in der Altstadt als „eine leichte Spezialität“ angepriesen, die in Vietnam „zu allen Tageszeiten gerne gegessen“ wird. Von dem Gericht habe ich nie gehört, aber das muss ja nichts heißen. Dazu gehören laut Beschreibung „kurz blanchiertes Rinderfilet“, „feine Brühe“ und eine „grüne Limonenhälfte“. Darunter ist ein appetitliches Foto des vermeintlichen Gerichts abgebildet: Reisbandnudeln in Brühe, dazu viel frische Kräuter wie Minze und Koriander, rote Chili, Lauchzwiebeln, rote Zwiebeln, Limettenschnitz, frisch gemahlener Pfeffer und saftiges Rindfleisch.