﻿Café Mula in Hannover: Zwischenstopp für einen schnellen Snack

Das Café Mula an der Langen Laube ist ein nettes Lokal. Doch bei der Qualität der Speisen zeigt es vielleicht eine Spur zu viel Schein als Sein, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.

Hannover. Der erste Kaffee des Tages müsste entsorgt werden. Klingt komisch, ist in der Gastronomie aber so. Zumindest, wenn mit elektrischen Kaffeemühlen gearbeitet wird, die einen so genannten „Totraum“ im Mahlwerk haben. Das sind Freiräume zwischen den Mahlscheiben, in denen sich nach jedem Mahlvorgang Kaffeepulver ansammelt, je nach Gerät bis zu acht oder neun Gramm. Wird für eine große Tasse Kaffee mit zwölf Gramm Pulver kalkuliert, wären das immerhin Dreiviertel des Getränks. Wird in einem Lokal die letzte Tasse Kaffee am späten Nachmittag verkauft, dann ist es also durchaus möglich, dass das zermahlene Pulver über einen halben Tag im Mahlwerk hängt, bevor es gebrüht wird.