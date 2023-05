﻿So schmeckt es im Ristorante Agorino in Kleefeld

Das Ristorante Agorino trumpft mit schickem Flair, spielt kulinarisch aber zu sehr im Mittelfeld, denn die Konkurrenz an italienischen Restaurants ist groß in der Stadt, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.

Hannover. Das Ristorante Agorino in Kleefeld ist eines dieser Alltagsrestaurants, womit im weitesten Sinne ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis gemeint ist, das auch ohne besonderen Anlass zu einem Besuch einlädt. Das Flair ist herrlich entstaubt. Es gibt keine Tischdecken, kein Besteckarsenal und keine Pavarotti-Arien, die durch das Restaurant schallen. Es finden sich vielmehr Holz- und Bartische in einem stattlichen Gastraum, dazu lässige Lampen. Nur mit der Dekoration von Weinflaschen war man nicht sparsam. Im Service greift man auch auf klassische Weingläser zurück, was angesichts der Qualität der Tropfen nicht zwingend notwendig wäre. Ich bin da eher der Entweder-oder-Typ: Entweder werden anspruchsvolle Weine aus Weingläsern serviert. Oder ordentliche Landweine in Wassergläsern.