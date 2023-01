﻿Gute Küche zu fairen Preisen: So schmeckt es im griechischen Restaurant Meteora an der Hamburger Allee

Das griechische Restaurant Meteora an der Hamburger Allee in Hannover-Mitte ist bekannt für seine gute Küche. Ganz zu Recht. Beim Service gibt es allerdings Verbesserungsbedarf.

Hannover. Das griechische Restaurant Meteora ist schon eine lässige Bude. Wie es Chef Panagiotis Katsanos schafft, die Hamburger Allee vor den Türen verschwinden zu lassen, grenzt an Zauberei. Sobald man das Lokal betritt, ist die mehrspurige Verkehrsader weg und weicht einem Individualflair, das sich durch Holzdecken, Fliesenböden, Grünpflanzen oder Regalwände voller Flaschen und Einmachgläsern mit pointierter Beleuchtung auszeichnet. In der Toilette ist sogar Disco angesagt, mit Musikbeschallung, Discokugel und Lichtspiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schönes, individuelles Flair: Den Gastraum zeichnen Holzdecken, Fliesenböden, Grünpflanzen oder Regalwände voller Flaschen und Einmachgläsern aus. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch am Tisch ist man um Effekte nicht bescheiden: Die bebilderte Tageskarte läuft auf einem iPad ab, der panierte Räucherkäse (9,40 Euro) wird unter einer rauchbefüllten Glasglocke serviert. Es ist eine Technik, die in der Hochzeit der Molekulargastronomie inflationär eingesetzt wurde, allerdings selten zum Vorteil für Essen und Gäste. Der Rauch (eingeblasen mit Räucherpfeife) verbreitet sich bei festen Menüfolgen gerne im Lokal, sodass man teils das Gefühl hatte, in einer Räucherkammer zu sitzen. Die Gerichte (oder Zutaten) bekamen oft auch ein zu intensives Raucharoma, sodass die Methode schnell wieder in die „ewigen Trendgründe“ einging.

Käse mit hauchdünner Kruste ist leicht geräuchert

Bemerkenswert ist, dass im Meteora das Kochrelikt gut funktioniert. Der Käse mit hauchdünner Kruste ist nur leicht geräuchert und schmeckt fein, weswegen man die Finger von der dazu gereichten Zwiebel-Barbecue-Soße lassen sollte, die den Geschmack überdeckt. Das knusprige Knoblauchbrot (6,90 Euro) von der Tagesempfehlung schmeckt klasse, aber steht ein wenig hinter den Erwartungen, da die annoncierte Erbsencreme so dünn aufgestrichen wurde, dass sie zwischen der Menge an Tomaten, Schafskäse und Rucola keine wirkliche Rolle spielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genussvoll: Das Essen im Meteora überzeugt vor allem, weil die Qualität der Waren gut ist. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenig genussvoll sind die kleinen Kohlrouladen (8,40 Euro) mit Schweinehackfüllung, die typischerweise mit Zitronen-Ei-Soße serviert werden, die hier aber eher wie eine kaum gesäuerte, ungesalzene Bechamelsoße wirkt, die den wenigen Nuancen des Gerichts (etwa dem Eigengeschmack des Kohls) kaum Möglichkeit lässt, zur Geltung zu kommen. Ansonsten kann das Essen überzeugen, auch und vor allem weil die Warenqualität gut ist. Exzellent sind etwa die frittierten Hefeteigbällchen (9,40 Euro), außen kross, innen fluffig, die die herrliche Basis für krümeligen Ziegenfrischkäse und Honig bereiten – auch als Dessert durchaus einen Versuch wert.

Gut ist die sehr festfleischige Knoblauchwurst (7,40 Euro) mit feurigem Tomatendip, der ebenso hausgemacht wirkt wie der Knoblauchdip zu den guten, panierten und ausgebackenen Tintenfischen (19,90 Euro), oder das Zaziki zu den zarten, fein gewürzten Schweinefleischspießchen (16,90 Euro).

Die Fritten sind klasse. Der Tomatenreis hat meines Erachtens einen sehr starken Paprika-Tomatenmark-Charakter, aber schmeckt. Der Kombination aus ausgefallenem Flair und guter Küche zu fairen Preisen, ist es mit Sicherheit zu verdanken, dass sich das Lokal regem Zulauf erfreut. Das fördert aber auch offensichtlich eine Servicementalität, die bereits bei der telefonischen Reservierung aufhorchen lässt. Ich bitte um einen Tisch auf 17.30 Uhr. Die Ansage, die nun folgt, lautet: „Bis 20 Uhr müssen Sie aber weg sein.“

Individuelle Einrichtung: Die Theke ist mit Ouzo-Flaschen gestaltet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zugegeben, hinter dieser scheinbar unsensiblen Reaktion liegt ein recht komplexes Thema. In der deutschen Gastronomie ist es immer noch ungeschriebenes Gesetz, dass ein Gast einen Abend lang einen Tisch besetzen darf, auch wenn er nur noch an einer Apfelschorle nuckelt. Das geht nicht, muss sich ändern, limitiert es doch oft die Möglichkeit der Gastronomen, Plätze ein weiteres Mal zu verkaufen. Eine Zweit- und Drittplatzierung käme ja letztlich auch den Gästen zu Gute: Je besser die Umsätze, desto eher kann in Qualität investiert werden. In den USA bekommt ein Gast automatisch die Rechnung, wenn nichts mehr bestellt wird. Einerseits. Andererseits liegt es ja manchmal auch am Wirt, wenn Gäste länger sitzen. In Zeiten des Personalmangels wartet man ja durchaus auch mal auf sein Essen.

Lesen Sie auch

Egal wie, die Formulierung war unglücklich gewählt, und auch wenn der Service durchweg sehr höflich ist, ist man eher auf das Nötigste reduziert. Der blumige Hauswein (4,90 Euro) ist in seiner körperlosen Art recht belanglos, weswegen ich ein Bier vom Fass bestelle, das vergessen wird. Auch sonst interessiert man sich ab dem Moment, an dem die Speisen am Tisch stehen, nicht mehr wirklich für uns. Um 18.58 Uhr bezahlen wir die Rechnung, wir haben es also vor 20 Uhr geschafft, ohne dass wir uns gehetzt hätten. „Alles Gute dann, dankeschön“, sagt die Kellnerin. Im Satz macht sie bereits kehrt, das letzte Wort fällt im Davonlaufen – an der „Durchlasskontrolle“ am Eingang stehen schließlich schon mehrere Parteien, die auf Einlass warten.

Fazit

Sehr gute griechische Küche in ausgefallenem Ambiente.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesamt 8/10 (Küche 8, Service 6, Ambiente 9)

Kontakt

Meteora

Hamburger Allee 37

30161 Hannover

Telefon: (05 11) 31 52 37

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internet: www.meteora-hannover.de

Barrierefreiheit: Nein

Öffnungszeiten: Di bis So, 17.30 Uhr bis 22 Uhr

Besucht am: 11. Dezember 2022 und 18. Januar 2023