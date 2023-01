﻿Darum ist das Restaurant Titus in der Galerie Luise eine attraktive Anlaufstelle für Genießer

Das Restaurant Titus ist im Frühjahr 2021 ins Röhrbein in der Galerie Luise in Hannover umgezogen. Die gehobene Küche bleibt dabei unverändert eine attraktive Anlaufstelle für Genießer, sagt der HAZ-Feinschmecker.

Hannover. Es ist eine Teufelei, es muss eine Teufelei sein: Hauptgang da, Hauptgang weg. Was lag dazwischen? Acht Gabeln, zehn Gabeln? Zu wenige jedenfalls. Da gab es eben nicht nur saftige, rosa gebratene Tranchen vom Angus-Rind mit cremigem Kartoffelpüree und etwas würziger Jus zu genießen. Zwischen die Genussschichten hatte Dieter Grubert, Küchenchef und Inhaber des Titus, hauchfeine, knackige Kohlrabistreifen gepackt. Außerdem einige sautierte Steinpilze von exzellenter Qualität und ein paar Tupfen würziges Petersilienöl.

Die Kreation, die es landauf landab in abgespeckter Version gibt, fächerte sich durch diese zusätzlichen Komponenten auf und gewann Ebenen hinzu. Das konnte Grubert im alten Titus an der Wiehbergstraße, das kann er im neuen Titus im Röhrbein in der Galerie Luise. Er kocht Essen, das Spaß macht.

Essen, das Spaß macht: Tandoori-Kabeljau mit Oktopus, roten Zwiebeln, Lauch und Zuckerschoten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kreative Überraschungsmomente

Dabei ist sein Genussprinzip ja schnell entschlüsselt. Grubert holt den Gast mit seinen Geschmacksbildern ab. Er erzeugt eine einschmeichelnde Harmonie, die er mit kreativen Überraschungsmomenten bespielt. Ein leicht pikanter, knackig-herzhafter Kimchi bildet etwa das Geschmacksgerüst für marinierte Scheibchen vom Iberico-Schwein und einer (etwas zu lange) ausgebackenen Garnele. Allein die Frische und Süffigkeit des Gerichts ist ein Genuss, kreative Spitzen bilden süßliches Popcorn oder säuerliche Avocadocreme.

Es ist ein Kochkonzept, dass der Küchenchef von vorne bis hinten durchzieht, wenn er auch beim Dessert Aprikosen, Heidelbeeren und karamellisierte Mandelblättchen mit dem einer Burrata und Basilikumeis vermählt, das sich geschmacklich hervorzuheben weiß.

Vier Gänge kosten im Titus 80 Euro, sechs 110 Euro

Zwei „Harmonie-Menüs“ werden im Titus geboten, vier Gänge liegen bei rund 80 Euro, sechs Gänge bei rund 110 Euro. Wobei sich bei beiden Menüs viele Komponenten und Gänge doppeln. Man muss hier vielleicht eine weitere Besonderheit des Titus anfügen: Grubert steht allein in der Küche. Das Essen kommt aus erster Hand sozusagen. Wie schafft er das, nicht nur tagtäglich, sondern seit nunmehr fast 30 Jahren? Man weiß es nicht.

Für Service und Weinauswahl zeichnet sich Pascale Pietruschka verantwortlich. Im Gegensatz zu zwei Kostproben vor vier Jahren wirkt die Weinbegleitung (48 bis 65 Euro) wesentlich treffsicherer. Die kühle Salzigkeit eines fränkischen Silvaners hält gut die asiatisch-pikanten Noten der Vorspeise in Schach, ein feinwürziger Cabernet Sauvignon aus dem Latium konterkariert sanft den gehaltvollen Hauptgang.

Zwei „Harmonie-Menüs“: Vier Gänge kosten 80, sechs Gänge kosten rund 110 Euro. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zu einem Wildgericht schenkt Pietruschka auch einen Hochheimer Reichestal Spätburgunder (GG) aus dem Jahr 2019 ein, vom renommiertem Weingut Künstler. Dieser exzellente Tropfen mit feinbeerigen, pfeffrigen Noten, lässt jeden notorischen Nörgler gegenüber deutschen Rotweinen verstummen und stiehlt sogar dem Essen die Schau.

Das Deister-Reh hat ohnehin schon im Klammergriff von sattem Kürbiskernkartoffelpüree, Shitakepilzen, Kohlrabistreifen, Curry und Kakao allerhand Mühe sich aromatisch zu behaupten. Da führt der Wein das Gericht etwas vor, zeigt, wie elegante Ausgewogenheit funktioniert. Was nun alles wieder sehr hochtrabend klingt, denn auch dieses Gericht lässt sich anders interpretieren: als eine kurzweilige Grubert’sche Wohlfühlküche, zu der man gerne guten bis herausragenden Wein genießt.

Im Titus kann der Gast nichts falsch machen

Bei beiden Kostproben finden sich dieses Mal keine Gerichte, die einen mit Feuerstrahl und Funkenflug in den Genusskosmos schießen, aber genau das macht Gruberts Küche im Kern auch sympathisch und reizvoll. Er kombiniert etwa Kalbszunge und Oktopus, darauf zahlen fruchtige Physalis, knackige Bohnen und würzige Zitronengrassoße ein. Krabbenchips bringen Crunch, Linsen die Rustikalität: Es ist für jeden etwas dabei, da kann der Gast nichts falsch machen. Es schmeckt einfach gut – nicht mehr und nicht weniger. Das Titus ist und bleibt also auch im Röhrbein eine sichere Genussbank.

Neuer Standort, alte Qualität: Das Restaurant Titus ist im Röhrbein in der Galerie Luise beheimatet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Fazit

Kreative, harmonische Genussküche ohne Ecken und Kanten.

Gesamt 8/10 (Küche 8, Service 8, Ambiente 8)

Kontakt

Restaurant Titus im Röhrbein

Joachimstraße 6

30159 Hannover

Telefon: (05 11) 83 55 24

Internet:www.restaurant-titus.com

E-Mail: restaurant-titus@t-online.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend, 18 bis 23 Uhr (Betriebsruhe noch bis zum 24. Januar)

Barrierefreiheit: ja

Besucht am: 29. September und 13. Dezember 2022

Von Hannes Finkbeiner