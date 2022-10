﻿Bar, Club und Restaurant: Ist das lässige Mixkonzept vom Supperclub34 in Hannover gelungen?

Der Supperclub34 in der Oststadt von Hannover bringt spielerisch das gesellige und lässige Flair von Club, Bar und Restaurant zusammen. Die würzintensive Küche baut stark auf Effekte, dabei müsste das gar nicht sein, findet HAZ-Restaurantkritiker Hannes Finkbeiner.

Hannover. Restauranteröffnungen sind spannend, vor allem dann, wenn das Konzept vom Üblichen abweicht. Gerade in Hannover ist man hier ja gern zurückhaltend. Oft wird versucht, mit Mainstream-Profilen so viele Gäste wie möglich abzuholen. Lokale wie der Lindener Rüpel mit moderner Gemüseküche oder die Smørrebrød-Schmiede Aelling in der Markthalle sind in der Unterzahl. Von daher ist der Supperclub34 an der Hallerstraße, der eine Mischung aus Bar, Restaurant und Club sein will, eine tolle Idee. In dem Lokal in der Oststadt gibt es einen gewöhnlichen Sitzbereich, doch der Großteil wird von offener Küche, dem Tresen und Bartischen dominiert.

Bei meinem zweiten Besuch wird Musik aufgelegt, Inhaber Mario Hassa nimmt seine Gastgeberrolle wahr. Man ist also voll im Geschehen, die Stimmung ist gut, und der Mix aus Bar, Restaurant und Club sehr gelungen. Die übersichtliche Weinauswahl ist ansprechend, zudem gibt es Cocktails und Longdrinks. Im Internetaufritt ist auch zu lesen, dass man den „Restaurantbesuch neu definieren“ wolle und man „eine Begegnungsstätte schaffen“ möchte, „die die Fusion von Food-Interpretationen, Barkultur und angenehmem Musikambiente schafft“. Die erste Aussage ist etwas hoch gegriffen, aber dem Rest der Selbstauskunft lässt sich mühelos folgen. Schwieriger wird es bei der Küchenqualität.