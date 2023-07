﻿Traditionelles, Raritäten, Trends: Darum ist Hannover beim Wein überdurchschnittlich gut

Hannover. Es ist ein gern gepflegtes Vorurteil, dass Hannover lebensqualitativ im Mittelfeld liegen soll, vor allem auch kulinarisch. Das sollte man jedoch gründlich überdenken, denn hier ist inzwischen deutlich etwas in Bewegung genommen. Und schaut man einmal, was in inhabergeführten Weinhandlungen über den Tresen geht, dann geht es in diesem Punkt in der Stadt ohnehin alles andere als durchschnittlich zu. Es gibt ebenso klassisch gute Weine – bis hin zu Raritäten – wie trendige Tropfen, die Weinfreaks das Herz höherschlagen lassen. Das Schöne: Niemand bleibt hier auf der Strecke, denn für jedes Budget ist etwas dabei.

Im grundsympathischen Weinhaus Rehwinkel an der Lister Meile werden die Weine etwa direkt von Weingütern aus Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich bezogen. Die Preise liegen oft unter 10 Euro und überschreiten selten die Marke von 20 Euro – was nichts daran ändert, dass zu jedem Wein eine Geschichte erzählt werden kann, denn das Betreiberehepaar Behnke kennt die meisten Winzer persönlich.

Frankreich trifft Hannover: Ein ausgesuchter Bordeaux im Weinhaus Rehwinkel. © Quelle: Christian Behrens

Nicht weniger hingebungsvoll wird in der Weinhandlung Dreiunddreißig Weine in Linden gearbeitet. Das Hauptaugenmerk des Angebots liegt auf französischen Handwerksweinen kleiner Winzer. Viermal im Jahr fahren die Betreiber Hauke und Rolf Esch nach Frankreich, um die Tropfen zu besorgen. Bei österreichischen und deutschen Weinen finden sich viele naturnah produzierte Weine, eine ganz eigene Sparte in der Weinwelt, die noch nicht vollends im Mainstream angelangt ist. Dazu gibt es Spezialitäten wie Pet Nat, ein prickelnder Wein, der entsteht, weil er gärend auf die Flasche gefüllt wird – beim Thema Wein scheinen sich in Hannover Trends also etwas schneller niederzuschlagen.

Schwerpunkt sind französische Handwerksweine: Hauke (rechts) und Rolf Esch von der Weinhandlung Dreiunddreißig in Linden. © Quelle: Christian Behrens

Mit Pet Nat: Ein Blick ins Regal bei Dreiunddreißig. © Quelle: Christian Behrens

Ausgesuchte Mischsortimente

Ein ähnliches Konzept verfolgt man am Ballhofplatz: In der Handlung Next Generation Wine finden sich traditionell und naturnah produzierte Weine aus Deutschland und Frankreich. Auch Betreiber Pierre Morzinkowski ist es wichtig, die Winzer persönlich zu kennen. Ausgesuchte Mischsortimente bieten zudem die Weinhandlung Hildebrandt von Jan Adam in der Südstadt, der Linderer Weinladen von Andreas Bothe, Wein und Sie von Corinna Müller und Axel Biesler in Burgwedel oder Le Sommelier von Gregor Jänecke-Nimptsch in Isernhagen.

Ein Angebot mit allem, was Rang und Namen hat: Die Winzerwelt Hannover in Bothfeld mit den Inhabern Marc Hartwig (links) und Thomas Frey. © Quelle: Katrin Kutter

Umfangreiches Angebot: In der Winzerwelt Hannover gibt es nicht nur deutsche Weine. © Quelle: Katrin Kutter

Was Rang und Namen hat, findet sich in der inhabergeführten Weinhandlung Winzerwelt Hannover in Bothfeld. Der Schwerpunkt des umfangreichen Sortiments liegt auf Deutschland, aber auch andere Weinregionen werden berücksichtigt. Es finden sich ausgesuchte Weine von renommierten Weingütern wie Prüm, Weil oder Hermannsberg. Herausragende Winzersekte stehen neben Prestige-Champagnern, dazu gibt es ein Regal mit Großen Gewächsen, eine kleine Auswahl an kalifornischen, südamerikanischen oder südafrikanischen Weinen, ja sogar gereiftere Rieslinge sind zu haben – etwa vier Jahrgänge von Josef Milz von der Mosel, angefangen im Jahr 2004.

Mit Herz und Seele – keine 0815-Weine

Eines ist bei allen diesen Weinhandlungen sicher: Sie werden mit Herz und Seele betrieben, niemand muss mit 0815-Weinen nach Hause gehen. Und zugegeben, nach Exoten wie etwa Ice Cider oder Spezialitäten wie Süßwein von der Insel Pantelleria muss man in Hannover noch etwas suchen. Auch aufstrebende Weinregionen, die vermehrt auf dem Trendticker erscheinen (wie Kroatien, Ungarn oder Slowenien) sind hier nicht einfach zu bekommen, dafür sind aber Handwerksweine aus Spanien mit der Weinhandlung Zwei in Zwanzig in der Stadt angekommen. Spannend sind auch die Tropfen von den Kanaren, die Diana und Luis Méndez dort anbieten. Wer italienische Weine sucht, der kann auch den Weg zu Rossini suchen, findet aber in der Weinhandlung L’Aperitivino in Mitte ebenfalls ein ausgesuchtes Sortiment.

Mehr als 1100 Positionen im Regal

Etwas außerhalb – im Industriegebiet Altwarmbüchen – liegt der Weinhandel Alles Wein. Den mehr als 1100 Positionen von Doris und Joachim Christ ist die jahrzehntelange Expertise anzumerken. Hier ist zwar auch ein großer Bordeaux wie Cos d’ Estournel für 200 Euro zu bekommen, auf gleicher Höhe steht aber auch ein Sociando-Mallet für 40 Euro – ein Wein, der von Kennern in „Bordelaiser Gigantenverkostungen“ gern als Vergleichsreferenz eingebaut wird. Wer mineralischen Chablis oder fleischigen Rhônewein mag, der muss bei Alles Wein sicher etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Christs suchen aber Weine aus, die im Glas einerseits die Qualität dieser berühmten Lagen und Anbaugebiete widerspiegeln, aber andererseits hat sich der Prestigewert noch nicht vollends im Preis niedergeschlagen hat.

Auch ganz besondere Raritäten sind erhältlich

Selbst Raritäten sind in der Stadt zu haben: Das Onlineangebot bei Schu-Wein von Norbert Schu ist zwar übersichtlich, aber wen es nach großen Weinen wie Château Petrus oder Château Margaux gelüstet, der kann diese besonderen Tropfen hier nicht nur erwerben, sondern auch genießen. Die Jahrgangstiefe reicht teils 20 bis 30 Jahre zurück, es handelt sich also nicht um junge Weine, die noch jahrelang lagern müssen – die Weine sind somit trinkreif, kosten aber auch mehrere Hunderte bis Tausende Euro. Wer nur 10 oder 20 Euro in den Weingenuss investieren möchte: Es gibt bei Schu tolle Weine von Aldinger, Schnaitmann oder Odinstal, letzteres ist ein Paradebeispiel für naturnah produzierte Weine aus Deutschland – und ja, es geht bei Wein immer noch eine Spur besser, exklusiver und ausgefallener, aber durchschnittlich trinkt man in Hannover ganz und gar nicht.

