﻿Nach restauriertem Grabmal: Die Geschichte der Gebrüder Körting in Hannover

Südstadt/Badenstedt. Vor rund 100 Jahren wurde die Grabstätte der Familie Körting auf dem Stadtfriedhof Engesohde angelegt. Da sich durch Zeit und Witterung starke Korrosionsschäden am Metallgitter sowie Schäden am Steinfundament bemerkbar machten, ordnete die Stadt Hannover – seit 2011 wieder Eigentümerin der 1911 entworfenen Grabanlage – eine Restauration des Familiengrabs an. Bis Ende August wurde das Grabmal in der Abteilung 9M, welches aufgrund der industriellen Verdienste der Familie von 1951 bis 1971 zur Ehrengrabstätte ernannt wurde, für rund 65.000 Euro restauriert.

Damals auf der grünen Wiese: Die Fabrikanlage Körting nahe Körtingsdorf, um 1890 in einem Holzstich von Hermann Friederichs. © Quelle: Hermann Friederichs

Diese Verdienste beginnen im Jahr 1871, als das Brüderpaar Ernst und Berthold Körting in einem Hinterhof nahe des Hauptbahnhofs ihr eigenes Unternehmen gründeten: Die Firma Gebrüder Körting. Während Ernst technisch versiert war und noch im selben Jahr den „Injektor“, eine mit Wasserdampf angetriebene Strahlpumpe, entwickelte, übernahm Berthold vorwiegend die kaufmännische Führung.

Das schnell wachsende Unternehmen zog schon 1872 in eine Fabrik in der Oststadt. Dort produzierten anfangs rund 40 Arbeiter in zwei kleinen Betriebsgebäuden zahlreiche Dampf- und Wasserstrahlpumpen – die dank fortschreitender Industrialisierung weltweit gebraucht wurden. Daher expandierte man innerhalb der nächsten Jahre unter anderem nach England oder Amerika und erweiterte das Portfolio um beispielsweise Zentralheizungen, Gas-, Benzin- und Dieselmotoren sowie Kellerpumpen.

Gebrüder Körting beschäftigten weltweit rund 4.000 Mitarbeiter

Durch die gute Auftragslage brauchte es erneut mehr Platz, den die Gebrüder Körting 1889 in einer neuen, größeren Fabrik mit Gießerei und eigenem Kraftwerk in Linden fanden. Damit entstand auch das benachbarte Körtingsdorf, eine Arbeitersiedlung mit eigener Schule in Badenstedt, von dessen einst 50 Doppelhäusern heute noch zwei erhalten sind. Und das Unternehmen florierte: Im Jahr 1914 beschäftigte die mittlerweile als Aktiengesellschaft eingetragene Firma nach eigenen Angaben rund 4.000 Mitarbeiter in der ganzen Welt und baute im Ersten Weltkrieg zudem Granatzünder und Motoren.

Foto der Schule aus der Gründungszeit der Fabrik. © Quelle: Rainer Surrey (Archiv)

Doch nach Kriegsende verlor die Gebrüder Körting AG alle ausländischen Zweigstellen. Noch schlimmer traf es das Familienunternehmen im Zweiten Weltkrieg, als es komplett zerstört wurde. Es folgte ein Wiederaufbau mit den verbliebenen Mitarbeitern sowie die Fokussierung auf das Kerngeschäft mit Strahlpumpenanlagen – in dieser Nische ist Körting Hannover bis heute weltweit präsent.

Dies bekamen die 1919 (Berthold Körting) und 1921 (Ernst Körting) verstorbenen Brüder und Firmengründer nicht mehr mit; das Unternehmen mit Hauptsitz an der Badenstedter Straße ist aber bis heute familiengeführt.

So wie sich die Firma der Gebrüder Körting über die Jahrzehnte wandelte, so ist es auch bei dem Familiengrab der Fall: Denn auf der restaurierten und aufgrund der künstlerischen Gestaltung denkmalgeschützte Grabstätte wird im Frühjahr 2024 eine neue Urnengrabstelle angelegt.

