﻿Restmüll in der Region Hannover: Tonne löst den Sack ab

Lange wurde gestritten: Jetzt bereitet der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha das Ende des Sacks für Restmüll vor. 56.000 Tonnen werden noch in diesem Jahr im Umland verteilt.

Hannover. Jahrelang wurde in der Region Hannover um Sack und Tonne gestritten, jetzt geht die Zeit der Restabfallsäcke zu Ende. Am 1. Januar kommenden Jahres vereinheitlicht der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha das Abfuhrsystem für den Restmüll. Der wird dann nur noch in Tonnen und nicht mehr in den noch weit verbreiteten Säcken abgeholt. Bisher gibt es im Umland der Region noch ein Mischsystem: Hausbesitzer können ihren Restmüll sowohl im grauen Sack als auch in der Tonne entsorgen.