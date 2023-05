﻿Hilfe im Notfall: Wann kommen Notarzt und Hubschrauber in Hannover?

Hannover. Der schwere Reitunfall in Isernhagen H.B. wirft ein Schlaglicht auf den Rettungsdienst in der Region Hannover, die zur Verfügung stehenden Mittel und die Frage, wann beispielsweise ein Hubschrauber zum Einsatzort losgeschickt wird. Eine zentrale Rolle nimmt dabei immer wieder die sogenannte Hilfsfrist ein, die per Gesetz einzuhalten ist. Auch die Wahl der Mittel ist klar geregelt. Wir geben einen allgemeinen Überblick.

Wann muss der Rettungsdienst vor Ort sein?

Die Vorgaben sind in der niedersächsischen „Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes“ (BedarfVO-RettD) festgelegt. Der Rettungsdienst muss spätestens 15 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle – nicht Zeitpunkt des Notrufs – am Einsatzort sein. Und: „Diese sogenannte Hilfsfrist bezieht sich auf das erste Fahrzeug, das eintrifft“, sagt Hannovers Feuerwehrsprecher Jörg Rühle. Das Zeitlimit muss per Verordnung mindestens in 95 Prozent der Fälle eingehalten werden.

Wer entscheidet über die Rettungsmittel?

Rendezvous-System: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF, vorne) und Rettungswagen starten standardmäßig von unterschiedlichen Wachen und treffen sich am Einsatzort. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Die Regionsleitstelle hat für die vielfältigsten Verletzungsmuster ausgearbeitete Pläne. Je genauer am Telefon Angaben gemacht werden, umso gezielter können passende Mittel eingesetzt werden. Anhand der Indikationen wird entschieden, welche Maßnahmen zu treffen sind. Das reicht beispielsweise vom Alarmieren eines Rettungswagens über das zeitgleiche Losschicken eines Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) bis hin zum Einsatz eines Rettungshubschraubers (RTH). In Einzelfällen, wenn Personen etwa in Autos eingeschlossen sind, wird zudem die Feuerwehr mitalarmiert.

Wann kommt der Notarzt?

Maßgeblich dafür ist der „Indikationskatalog für den Notarzteinsatz“ der Bundesärztekammer. Dieser listet potenziell lebensbedrohliche Zustände aus den Kategorien Bewusstsein, Atmung, Herz-Kreislauf, Schmerz und sonstige Schädigungen der Vitalfunktionen auf. Ist ein Opfer etwa bewusstlos oder atmet nicht, ist ein Notarzt loszuschicken. Beispieleinsätze sind schwere Verkehrsunfälle (mit Kindern), Stromunglücke oder Stürze aus mindestens drei Metern Höhe. Bei Einsätzen ohne akute Lebensgefahr rücken oft nur RTW-Besatzungen an. Ein Notarzt kann zudem jederzeit nachgefordert werden.

Gibt es Unterschiede zwischen NEF und RTH?

Grundsätzlich nein. Beim Rettungshubschrauber handelt es sich – vereinfacht formuliert – bloß um einen fliegenden Notarzt. Der Helikopter bringt den Mediziner ebenso zum Einsatzort wie das bodengebundene Fahrzeug. Einziger Unterschied: Vor allem in ländlichen Bereichen ist der RTH unter Umständen wegen der Distanzen schneller vor Ort. Und im Bedarfsfall kann er das Opfer ins Krankenhaus transportieren. „Doch das ist davon abhängig, ob die Verletzungen in der engen Kabine während des Flugs adäquat versorgt werden können“, sagt Oliver Bruse von den Johannitern, die den Hubschrauber „Christoph 4“ in Hannover besetzen.

Wann kommt der Rettungshubschrauber?

„Christoph 4“ in Hannover-Linden: Im Stadtgebiet landet der Hubschrauber meist dann, wenn alle anderen Notärzte bereits beschäftigt sind. © Quelle: Martin Voß (Archiv)

Generell gilt: „Das Krankheitsbild ist erst einmal egal“, sagt Feuerwehrsprecher Rühle. Wird ein Notarzt benötigt, ist vor allem die Zeit entscheidend. Direkt in Hannover wird „Christoph 4“ nicht so häufig eingesetzt. Grund: Zum einen gibt es in der Stadt eine höhere NEF-Dichte, darüber hinaus sind geeignete Landeplätze Mangelware. In der Stadt kommt „Christoph 4“ deshalb vor allem dann, wenn alle anderen Notärzte bereits gebunden sind. Ins Umland hingegen fliegt der RTH häufiger, weil die Entfernungen größer sind. Doch auch da kann es sein, dass ein NEF nur wenige Fahrminuten entfernt steht und damit schneller ist – oder die Hubschraubercrew schon anderweitig beschäftigt ist.

Wie viele NEF und RTH gibt es in der Region Hannover?

Der Rettungsdienst ist in Stadt und Umland gegliedert. In Hannover sind täglich fünf Notärzte in Bereitschaft, ihre Standorte sind beispielsweise am Friederikenstift und an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Der Rettungsdienst im Umland ist wiederum in sechs Bezirke aufgeteilt, jeder hat ein NEF – darunter in der DRK-Wache Burgwedel und im Johanniter-Stützpunkt Neustadt. Dazu kommen zwei Rettungshubschrauber: der eigentliche Notfall-Helikopter „Christoph 4“ an der MHH und „Christoph Niedersachsen“ am Flughafen Langenhagen. Dieser verlegt aber primär nur Patienten zwischen Kliniken – hilft im Ernstfall aber auch bei akuten Einsätzen.