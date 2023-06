﻿ Blaulichtmeile in Hannover lockt viele Familien an

Hannover. Felix (5) hat extra seinen kleinen blauen Polizeirucksack gepackt, bevor er mit seinen Eltern Karina (44) und John(42) und seiner Schwester Frieda (47) aus Bemerode zur Blaulichtmeile in die Innenstadt aufgebrochen ist. Hier präsentieren sich am Sonntag bei strahlendem Sommerwetter Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz und Rettungsdienste mit ihren Fahrzeugen, Maschinen, Hunden und Spezialgeräten. Tausende Familien nutzen dies für einen Ausflug.

Vor allem Familien tummeln sich auf der Blaulichtmeile 2023 in der Innenstadt. © Quelle: Christian Behrens

Frieda setzt sich auf dem Opernplatz hinter das Steuer des Rettungsbootes der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Sie sei gerade dabei, ihr Bronzeabzeichen im Schwimmen zu machen, erzählt Mutter Karina, deshalb interessiere sich ihre Tochter besonders für die Rettungsschwimmer. Vater John ist von der Technik angetan. „Das ist alles viel komplexer, als man denkt“, sagt er, „bei DLRG denkt man an die Schwimmer in roter Badehose, die auf einem Turm sitzen und auf ihren Einsatz warten, aber dass dazu noch viel mehr gehört, sieht man erst hier.“

Geschenk von der Puppe Hannes: Thorben (5) bekommt von Dorothea Schwarzbach von der Präventionspuppenbühne der Polizei Hannover eine Polizeimütze zum Selbstbasteln überreicht. © Quelle: Christian Behrens

Thorben (5) lässt sich von der großen Puppe Hannes einen Bastelbogen mit einer Polizeimütze schenken. An der Polizei mag er, „dass die auch manchmal Unimogs haben“. Überhaupt ist er ein Fan von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen. Der Junge ist mit Schwester Anna (6) und Vater Christian (36) aus Wunstorf gekommen. Dorothea Schwarzbach von der Präventionspuppenbühne besucht mit Hannes regelmäßig Kitas und Grundschulen. Mithilfe der Puppen könne die Polizei ihre Botschaft viel besser rüberbringen, sagt sie, die Kinder könnten sich mit der Puppe identifizieren.

Region klärt über Notfallvorräte auf

Reis, Dosen und Kerzen: Norbert Klages (l.) und Kai Fischer vom Team Bevölkerungsschutz der Region Hannover zeigen, was man für den Notfall zu Hause haben sollte. © Quelle: Christian Behrens

Die Region Hannover setzt in diesem Jahr an ihrem Stand den Schwerpunkt auf Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Nur wenige Bürger sind so konsequent wie Silke (47), die einen gepackten Notfallrucksack im Schlafzimmer, die wichtigsten Dokumente passwortgeschützt auf dem Smartphone und haltbare Vorräte wie Dosensuppen, Kaffee, Tee, Reis und Müsliriegel im Keller hat. Natürlich habe sie auch die Katastrophenschutz-App Katwarn auf ihrem Handy, sagt sie. Viele ihrer Bekannten und Freunde würden sich auch über Notvorräte Gedanken machen, aber so konsequent umgesetzt wie sie habe das kaum jemand.

Das ist auch die Erfahrung von Kai Fischer vom Team Bevölkerungs- und Katastrophenschutz der Region Hannover: „Viele denken, sie können im Supermarkt immer alles einkaufen.“ Dabei hätten zuletzt die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg gezeigt, dass auch einfache Dinge wie Toilettenpapier oder Speiseöl auf einmal Mangelware sein können. „Die Menschen vergessen, dass es nicht immer gleich eine Katastrophe sein muss, es kann auch einfach ein Brand sein, und man steht vor dem Nichts.“

Johanniter präsentieren rollende Intensivstation

Technik auf Rädern: Die Notfallsanitäter-Azubis Philip (23) und Alina (28) an der rollenden Intensivstation der Johanniter. © Quelle: Christian Behrens

Bei den Johannitern zeigen Alina (28) und Philip (23), die sich zu Notfallsanitätern ausbilden lassen, wie eine rollende Intensivstation funktioniert.

Schweres Gerät: Matheo (4) lässt sich von Jana (44) vom Ortsverband Hannover-Langenhagen des Technischen Hilfswerks den Spreizer zeigen. © Quelle: Christian Behrens

Und Matheo (4), der mit seiner Mutter Justine (28) und Schwesterchen Martha (2) aus Rodewald bei Nienburg gekommen ist, lässt sich von Jana (44) von der Ortsgruppe Hannover-Langenhagen des Technischen Hilfswerks die Bedienung des schweren Spreizers zeigen, der etwa bei Unfällen eingesetzt wird, um Verletzte aus Wracks zu befreien.

