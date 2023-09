﻿Vandalismus in Ricarda-Huch-Schule: Täter verspritzen Löschschaum nach Schulschluss

Hannover. In der Ricarda-Huch-Schule in der List hat es einen Fall von Vandalismus gegeben. Bei der Polizei ist am Montag, 25. September, eine entsprechende Anzeige eingegangen. Wie Schulleiter Dieter Wignanek erklärte, wurden drei Feuerlöscher mutwillig entleert. Die Täter verspühten den Schaum außerhalb der Unterrichtszeit auf den Gängen des Gymnasiums am Bonifatiusplatz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Tathergang, der Schadenshöhe und dem genauen Ausmaß der Zerstörung können die Ermittler nach Angaben einer Sprecherin vor Anfang Oktober keinerlei Aussagen machen.

Klassenräume nach Vandalismus nicht zugänglich

Der Löschschaum soll über die Flure verteilt worden sein. Unklar ist, wie die Täter in die Schule gekommen sind, ob es sich um Schulfremde, Schüler oder andere Schulbeschäftigte handelt, und welche weiteren Zerstörungen es noch gibt. Dem Vernehmen nach sollen einige Klassenräume und Gebäudeteile zeitweise nicht zugänglich gewesen sein.

HAZ