﻿A2 Richtung Hannover: Lkw brennt bei Wunstorf auf der Autobahn

700 Menschen betroffen

Granatenfund in Hannover-Bothfeld: Evakuierung beginnt um 18 Uhr

700 Menschen müssen am heutigen Donnerstagabend ab 18 Uhr ihre Häuser und Wohnungen in Hannover-Bothfeld verlassen. Der Grund: Auf dem Gelände der Stadtgärtnerei liegen mehrere Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch die Autobahn 2 muss in diesem Bereich gesperrt werden.