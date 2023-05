﻿Politiker lehnen Zuschuss für Bürgerintiative „Leinemasch“ ab

Wettbergen. Bezirksratssitzungen sind öffentlich. Doch die durchsichtige Kunststoffblase „Städtoskoop“ bot am vorigen Donnerstag einen buchstäblich transparenten Einblick in die Arbeit des Stadtbezirksrats Ricklingen. Es war der vorletzte Abend für das mobile Kulturzelt im Zero:e-Park Wettbergen. Das Gremium bekam während der Sitzung immer neue Gäste aus der Nachbarschaft; auch Eltern schauten mit ihren Kindern bei den Beratungen und Abstimmungen zu. Und zufällig ging es bei der letzten Debatte an diesem Abend hoch her. Gestritten wurde um einen Zuschuss für die Bürgerinitiative (BI) „Leinemasch“.

Die Bürgerinitiave stemmt sich gegen die Verbreiterung des Südschnellwegs. Am vergangenen Sonntag, drei Tage nach der Bezirksratssitzung, veranstaltete sie im Lister Pavillon ein Konzert mit der lateinamerikanischen Grupo Sal. Die macht weltweit auf brisante Umweltthemen aufmerksam. Das passte zur Mission der BI.

Bezirksrat stimmte gegen Zuschuss für Bürgerinitiative

Für die Finanzierung des Konzerts bat die BI um einen Zuschuss von 500 Euro. Die Bezirksratsmehrheit stimmte dagegen. Eine solche Ablehnung auf einer der monatlichen Sitzungen ist eher selten. Zuschüsse aus dem jährlich neu zu vergebenden Budget des Bezirksrats sind meist eine klare Sache, denn die Fraktionen beraten sich schon vorab in kleinem Kreis. Sind die Anträge erst einmal auf der Tagesordnung einer Sitzung angekommen, wird üblicherweise im Block alles auf einmal entschieden. Diesmal nicht, weil sich früh Uneinigkeit über den BI-Förderantrag abzeichnete.

Die Initiative befürwortet eine baugleiche Sanierung des Südschnellwegs. Öffentlich geplant ist eine wesentlich breitere Version. Dafür fallen etliche Bäume in den Naturarealen links und rechts der Leine weg. Auch der Bezirksrat Ricklingen stemmte sich voriges Jahr gegen eine Verbreiterung. Deshalb konnte Volt-Bezirksratsherr Erik Breves die Ablehnung nicht nachvollziehen. Er war dafür, der Bürgerinitiative den Zuschauss zu gewähren. Auch die Grünen sowie Linke-Bezirksratsherr Volkmar Gabke stimmten für die Förderung.

„Wir wünschen uns ja eine bürgerliche und kreative Teilhabe an der Lokalpolitik“, sagte Breves. Genau das liefere die BI, die gemeinsam mit der Umweltinitiative Transition Town das Konzert organisiert habe. Die BI sei auch Teil des Stadtbezirks Ricklingen, betonte Grünen-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Farnbacher. „Das sind keine Straßenkleber, sondern das ist Protest mit Kultur“, meinte Breves.

CDU und SPD verweigerten Unterstützung

In der Sache und einigen Zielen sei man sich ja einig, erwiderte Michaela Michalowitz (CDU), aber der Förderantrag passe nicht zu den gesetzten Bedingungen. „Die Veranstaltung findet in der List statt“, ergänzte Sophie Bergmann (SPD). Damit sei das Konzert nicht direkt auf Ricklingen gemünzt. Darin blieben die streitenden Fraktionen bis zur Abstimmung uneins. Das Votum gewann die ablehnende Mehrheit.

Lokale bürgerschaftliche, soziale und kulturelle Projekte werden über Bezirksratszuschüsse gezielt gefördert. Problemlos klappte das für die anderen Anträge: Der Akkordeonverein „Lyra“ bekommt nachträglich 1000 Euro für sein Konzert zum 100. Vereinsgeburtstag (fand im März im Stadtteilzentrum Ricklingen statt).

Die Stadt lässt in Abstimmung mit dem Bezirksrat eine Tafel in Oberricklingen anbringen, um an die historische Bedeutung der „Arbeitersiedlung Schnabelstraße/Menzelstraße“ zu erinnern. Die Stele wird in Höhe Martensplatz aufgestellt und kostet rund 1900 Euro. Das Geld kommt vom Bezirksrat. Das Ensemble „Bühne 93” feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und erhält 700 Euro. Für die Bestückung der öffentlichen Spender für Hundekotbeutel gewährt das Gremium weitere 650 Euro.