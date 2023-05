﻿Wie weiter ohne Stadtbezirksmanagerin? Politik in Ricklingen ist empört über Sparkurs der Stadt

Kostenfrei bis 18:41 Uhr lesen

Großeinsatz

Anschlagsdrohung in ICE: Polizei räumt Zug in Hannover-Langenhagen

Ein Anrufer hat am Montagnachmittag damit gedroht, einen ICE bei dessen Ankunft in Hannover in die Luft zu sprengen. Zwei Fernzüge wurden sofort gestoppt und evakuiert – einer von ihnen in Langenhagen. Mittlerweile konnte die Polizei Entwarnung geben.