﻿Wie Schüler aus Hannover in der Robotik international punkten

Hannover. Sie spielen Fußball, dribbeln, kicken, passen sich hin und her oder zielen aufs Tor, sie fahren durch Labyrinthe und überwinden Hindernisse. Die Roboter, die die Schülerinnen und Schüler der I-Bots vom Roberta-Regio-Zentrum entwickelt haben, beherrschen ganz unterschiedliche Dinge, mal überlegen sie sich autonom strategische Spielzüge, mal passieren sie ein unzugängliches Gelände über mehrere Ebenen hinweg.

Zentrum besteht seit zehn Jahren

Seit zehn Jahren wird im Roberta-Regio-Zentrum unweit der Leibniz-Universität Robotik auf hohem Niveau betrieben, vom einfachen Legoroboter bis zum komplizierten Industrieroboterarm gibt es hier alles. Rund 60 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 19 Jahren kommen laut Marvin Bersiner, Technischer Leiter im Zentrum, jede Woche her. Sie bauen Roboter, die einer schwarzen Linie folgen und in einem quadratischen Raum eine Kugel einsammeln können. „Line“ heißt diese Disziplin.

Schätzen Teamwork: Joris Liewald (13; von links), Lasse Köster (13) und Arne Wedekind (13) konstruieren einen Roboter, der an einer schwarzen Linie entlang fährt. © Quelle: Katrin Kutter

Joris (13) von der Käthe-Kollwitz-Schule kommt seit dreieinhalb Jahren, die Begeisterung kam über eine Schularbeitsgemeinschaft. Lasse (13) von der Ricarda-Huch-Schule wollte das Programmieren nicht über Youtube-Videos, sondern direkt lernen. Auch Arne (13) von der Leibnizschule ist überzeugter Robotikfan. Alle drei Jungen mögen, dass sie im Teamwork arbeiten.

Im Roberta-Zentrum finden sich Jugendliche von ganz unterschiedlichen Schulen in Teams zusammen, zu sehr erfolgreichen obendrein. Bei der Deutschen Meisterschaft des RoboCup Juniors in Kassel haben sich in diesem Frühjahr gleich drei Gruppen für internationale Wettbewerbe qualifiziert.

Beim Rescue Maze muss der Roboter seinen Weg durch ein Labyrinth finden: Lara Trappmann (18) arbeitet mit Devin Milnik (links, 17) und Justin Nguyen (17) in einem Team. © Quelle: Katrin Kutter

Devin Milnik (17), der das Johannes-Kepler-Gymnasium in Garbsen besucht, kämpft mit Lara Trappmann (18) von der Schillerschule und Justin Ngyuen (17) von der Elsa-Brändström-Schule im Juli in Bordeaux um den Weltmeistertitel in der Kategorie „Rescue Maze“. Hierbei ist die Herausforderung, dass der Roboter unwegsames Gelände überwinden und Hindernisse erkennen muss. Das Ganze habe durchaus einen realistischen Hintergrund, erläutert Lara, so würden Roboter eingesetzt, um Verletzte aus Erdbebengebieten zu bergen, die kein Mensch betreten dürfte. Während Devin im Trio nach eigenen Angaben „eher der Schrauber“ ist, kümmern sich Lara und Justin um die Software.

Fußballroboter spielen gegeneinander

In der Kategorie „Soccer 2 versus 2“, in der jeweils zwei autonome Roboter gegeneinander Fußball spielen, konnten die I-Bots in Kassel eine Weltmeister- und eine Europameister-Nominierung erreichen. Eduard Fell (19) von der Tellkampfschule konstruiert Roboter, seitdem er 13 Jahre alt ist. Wie sein Teamkollege Nick Pardok (18) von der Bismarckschule coacht er auch die Jüngeren.

Ihr Herz schlägt für Robotik und Fußball: Eduard Fell (links, 19) und Nick Padrok (18) bauen seit Jahren Roboter und trainieren auch jüngere Kinder. © Quelle: Katrin Kutter

Regelmäßig gibt es Mädchentage im Zentrum, in dem Schülerinnen Roboter ausprobieren können, ohne dass ihnen vermeintlich geübtere Jungen in die Parade fahren. Im Roberta-Schulnetzwerk sind inzwischen 26 Schulen, bei der Roberta-Challenge, die im November ausgetragen wird, zeigen Schüler ihr Können. Organisiert wird die von den I-Bots in Eigenregie.

Lassen ihre Roboter gegeneinander Fußball spielen: Paul Janosch Frese (17; von links), Lennard Lessig (19), Eduard Fell (19) und Nick Padrok (18). © Quelle: Katrin Kutter

Lennard Lessing (19), der gerade seine Abiturprüfungen am Johannes-Kepler-Gymnasium in Garbsen abgelegt hat, hat bei einem Besuch auf der Ideen-Expo Feuer gefangen. Wie Paul Janosch Frese (17) von der Schillerschule konstruiert er am liebsten Fußballroboter. Dass sie beruflich auch irgendwas mit Robotik oder Maschinenbau machen möchten, ist für die älteren I-Bots keine Frage.

I-Bots brauchen Spenden

So ein Computer kostet laut Marvin Bersiner zwischen 1000 und 3000 Euro. Wenn dann noch Reisekosten für internationale Wettkämpfe in Thailand, Frankreich oder Kroatien, wo im Juni die Europameisterschaften ausgetragen werden, hinzukommen, entstehen schnell große Summen. Ohne die Hilfe der Eltern oder von Sponsoren gehe es nicht.

