Heimspiel für die Rock-Dinosaurier: Scorpions erhalten heute den Niedersächsischen Verdienstorden

Hannover. Schon mehr als ein halbes Jahrhundert rocken sie die Bühnen dieser Welt, die für sie immer größer wurde: Die Scorpions landeten 1990 mit „Wind of Change“ einen absoluten Welthit, haben national wie international Musikgeschichte geschrieben, einen Stern auf dem Walk of Fame, etliche goldene Schallplatten eingeheimst und mehr als 120 Millionen Tonträger verkauft. Sie gehören also zu den ganz Großen im Rockgeschäft, gelten als erfolgreichste deutsche Band.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt singt Niedersachsen ein Hohelied auf seine bekanntesten Rocker: Klaus Meine (75), Rudolf Schenker (74) und Matthias Jabs (67) werden am Dienstag, 25. Juli, um 16 Uhr von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mit dem Großen Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens ausgezeichnet – für ihre musikalischen Verdienste und ihr ehrenamtliches Engagement. Ort des Geschehens ist das Gästehaus der Landesregierung.

Scorpions erobern die Bühnen der Welt

Es ist ein Heimspiel für das Trio, alle drei leben in der Region Hannover beziehungsweise im nahen Heidekreis. Begonnen hat alles in Sarstedt im Landkreis Hildesheim, wo Gitarrist Schenker die Band im Jahr 1965 gründete – damals als „Nameless“, da man sich zunächst nicht auf einen Namen einigen konnte. Ein Jahr später wurden daraus die Scorpions. Und die eroberten im Laufe der Jahre und Jahrzehnte die Szene und die Welt. Rund 5000 Konzerte rund um den Globus haben sie gespielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bandgeschichte ist voll von Superlativen. Kleine Kostprobe gefällig? Das Video zu „Wind of Change“ hat neulich die Eine-Milliarde-Aufrufe-Marke geknackt. Die Scorpions nutzen ihre Popularität immer wieder für wohltätige Zwecke. Meine etwa ist Schirmherr der Niedersächsischen Krebsstiftung. Und Schenker unterstützte in seinem Wohnort Bothmer bei Schwarmstedt den Bau einer Sporthalle für Grundschüler und Kindergartenkinder mit einer Spenden-Aktion.

Auch dafür werden sie nun also geehrt. Gerade einmal zwei Monate ist es übrigens her, dass die Scorpions ihren letzten großen Auftritt in der Heimat hatten. Mitte Mai rockten sie die mit 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkaufte ZAG-Arena. Und trotz fortgeschrittenen Alters taten sie das – in Anlehnung an ihren Hit „Rock you like a Hurricane“ – durchaus noch energiegeladen.

HAZ