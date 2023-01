﻿Rockerchef Hanebuth in Spanien vor Gericht: Knast oder Freiheit?

Steintorviertel in Hannover: Frank Hanebuth 2021 vor der Sansibar. Ab Montag steht er in Spanien vor Gericht.

Vor dem spanischen Nationalen Gerichtshof in Madrid startet am Montag ein spektakulärer Prozess: Frank Hanebuth, Chef des aufgelösten Hells-Angels-Charters Hannover, muss sich wegen 29 schwerer Straftaten verantworten. Ermittelt wurde gegen den 58-Jährigen schon häufig, mehrfach saß er auf der Anklagebank – offen, was am Ende in dem Verfahren in Spanien rauskommt.

