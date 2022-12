﻿Rodungen abgeschlossen – Südschnellweg wieder frei

Einen Tag früher als angekündigt hat die Landesstraßenbaubehörde den Südschnellweg in Hannover wieder freigegeben. Die umstrittenen Rodungen sind weitgehend abgeschlossen. Restarbeiten könnten ohne Straßenabsperrung weiterlaufen – und dann bald der Bau der Behelfsbrücke in Döhren starten, hieß es am Dienstag.

Abgeschlossen: Die Rodungen am Südschnellweggingen schneller als angekündigt. Dienstagabend wurde der Schnellweg wieder freigegeben.

Hannover. Die Rodungen am Südschnellweg sind einen Tag früher abgeschlossen als ursprünglich angekündigt. Für Dienstagabend, 20 Uhr, kündigte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und verkehr (NLStBV) an, die Streckensperrungen aufzuheben. Seit der Vollsperrung am Sonntag hatte es im Berufsverkehr teilweise erhebliche Staus auf den Umleitungsstrecken gegeben.

Südschnellweg in Hannover wieder freigegeben

„Wir sind froh, dass wir diese wichtige Achse so schnell wieder frei geben können. Sobald die Sperrung aufgehoben ist und die Schilder abgebaut sind, kann der Verkehr wieder ungehindert fließen“, sagte am Dienstagabend Eric Oehlmann, der Präsident der Landesbehörde. Damit sei der erste Schritt zur Errichtung der Behelfsbrücke über die Hildesheimer Straße getan, die für den Tunnelbau in Döhren notwendig ist, sagte Oehlmann. Diese Behelfsbrücke muss zeitnah gebaut werden, weil die bestehende Brücke Ende 2023 nicht mehr für den Verkehr zugelassen ist.

Oehlmann dankte „der Polizei, der Landeshauptstadt und der Region Hannover für die gute Zusammenarbeit“. Das Land hoffe auf das Verständnis der Bevölkerung für die entstandenen Beeinträchtigungen. „Die Probleme, die durch die Sperrung im Stadtgebiet Hannovers aufgetreten sind, zeigten die enorme Bedeutung des Südschnellweges“, sagte Oehlmann.

Gespräch zur Schnellwegplanung in Berlin

Die Rodungen entlang der Schnellwegtrasse sind heftig umstritten. Kurz vor Weihnachten will Landes-Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) mit Teilnehmenden eines Runden Tisches mit der Staatssekretärin des Bundesverkehrsministeriums in Berlin diskutieren, ob im weiteren Verlauf der Schnellweg-Ausbauplanung schmalere Querschnitte möglich sind.