﻿Rodungen am Südschnellweg in Hannover: Hohes Tempo bei Baumfällungen – aber keine Eskalation

Kurzer Prozess: Am Montag gingen die Rodungen an den Böschungen des Südschnellwegs mit hohem Tempo voran.

Begleitet von einem Großaufgebot an Polizei haben am Montagmorgen die Rodungen für den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover begonnen. Die Beamten haben eine Sperrzone eingerichtet. Bei den Baumfällungen ging es friedlich zu. Bis auf eine Ausnahme.

