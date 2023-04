﻿Rollervermieter Voi lässt E-Scooter aus dem Mittellandkanal fischen

Eine Bergungsfirma und das Schifffahrtsamt haben am Mittwoch E-Roller aus dem Mittellandkanal an der Vahrenwalder Straße geborgen. Rollervermieter Voi will die Kosten auf die Täter umlegen. Hannovers OB Belit Onay will dem Beispiel aus Paris nicht folgen – in Frankreichs Hauptstadt sollen Miet-Roller gänzlich verboten werden.

Am Haken: Mitarbeiter des Schifffahrtsamts sowie der Firma Tauchmayer bergen E-Roller aus dem Mittellandkanal.

Hannover. Zunächst fördern Taucher und Bergungstrupp nur Schrott zutage, doch dann hängt der erste Elektroroller am Haken. Am Mittwoch haben Mitarbeiter des Schifffahrtsamts sowie die Firma Tauchmayer, ein Unternehmen für Unterwasserarbeiten, im Auftrag des Rolleranbieters Voi etliche E-Scooter aus dem Mittellandkanal geborgen, auch von anderen Anbietern. Rund 30 E-Roller vermutete Voi unter der Kanalbrücke, wo die Vahrenwalder Straße über das Gewässer führt. „Das war purer Vandalismus“, sagt Voi-Sprecher Tim Schäfer. 

Probleme mit Vandalismus, immer wieder falsch abgestellten E-Scootern oder rücksichtslosen Nutzern gibt es in vielen Städten. Die französische Hauptstadt geht nun besonders hart gegen E-Scooter vor:Paris will Mietroller inzwischen komplett aus der Stadt verbannen. Für Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist das kein gangbarer Weg. „Für ein Verbot von E-Rollern in Hannover sehe ich aktuell keine rechtliche Grundlage“, sagt er. Die Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung von Rollern nehme man aber sehr ernst. Daher habe man mit Anbietern von E-Scootern eine Vereinbarung getroffen und das Abstellen von Rollern reglementiert.

Hohe Kosten für Bergung von E-Scootern aus Kanal

Strenge Vorgaben fürs Parken könnten mutwillige Zerstörungen nicht verhindern, meint Voi-Sprecher Schäfer. Voi hat die im Kanal versenkten Gefährte über das GPS-Signal geortet, das die Geräte noch immer abgeben. Zwar könne man nicht auf den Meter genau bestimmen, wo die Roller in dreieinhalb Meter Tiefe lägen, aber eingrenzbar sei die Zone durchaus, sagt Schäfer. „In dieser Größenordnung haben wir einen solchen Vandalismus noch nicht erlebt“, sagt er. Mithilfe der Polizei sowie Analysen von Nutzerdaten will Voi versuchen, die Täter zu ermitteln – und ihnen die Bergungskosten in Rechnung zu stellen. Voi schätzt die Kosten auf mindestens 200 Euro pro herausgefischtem Scooter.

Bergung: Auch E-Scooter anderer Anbieter zieht der Bergungstrupp aus dem Wasser. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Anfangs holen die Mitarbeiter des Schifffahrtsamts und der Firma Tauchmayer lediglich kleine Tresore, ein altes Fahrrad und Teile von Motorrädern aus dem Kanal. Doch dann werden sie fündig und fischen einen E-Roller nach dem anderen aus dem trüben Wasser.

Die herausgefischten Roller werden keineswegs sogleich entsorgt. „Wir schauen, ob wir die Fahrzeuge wieder instand setzen können“, sagt Schäfer. Klar sei aber, dass die Akkus nicht mehr zu gebrauchen sind und entsorgt werden müssen.

Am Haken: Viel Schrott ziehen die Bergungsleute aus dem Kanal. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Strengeres Reglement fürs Abstellen von E-Rollern in Kraft

Tatsächlich geht von den Akkus die größte Gefahr für das Gewässer aus. Sollten sie auslaufen, könnten giftige Stoffe in den Kanal gelangen. Voi-Sprecher Schäfer betont, dass die Akkus dicht hielten.

Immer wieder kommt es in Hannover vor, dass Elektroroller in Parks abgelegt werden, ins Gebüsch geworfen oder im Wald abgestellt werden. Zudem parken Rollernutzer die Geräte nach der Fahrt oft auf Gehwegen, sodass die Roller zum Hindernis werden – vor allem für mobilitätseingeschränkte Personen. Um den Wildwuchs einzudämmen, hat die Stadt Hannover eine Übereinkunft mit Rollervermietern getroffen und Regeln festgelegt. So wurden Tabuzonen fürs Parken vereinbart, etwa Fußgängerzonen und Parks. Zudem müssen Rollernutzer Abstandsregeln beim Gehwegparken einhalten und einen Fotonachweis erbringen, dass sie ihr Gefährt korrekt abgestellt haben.

Im Weg: Abgestellte E-Scooter auf dem Gehweg der Osterstraße in Hannover. © Quelle: Conrad von Meding

Die Vereinbarung zwischen Anbietern und Stadt ist bereits in Kraft. Ob sie ausreicht, um wildes Parken zu verhindern, bezweifelt die Ratspolitik. Auch Bauderzernent Thomas Vielhaber (SPD) meinte jüngst im Bauausschuss: „Wir werden die Problematik damit wohl nicht komplett in den Griff bekommen.“

Voi: Zahl der Roller begrenzen

Voi-Sprecher Schäfer sieht die Stadt Düsseldorf als Vorbild. Dort werde nur eine gewisse Anzahl von Leihrollern zugelassen, zugleich weise die Stadt genügend Parkzonen für die Gefährte aus.

In Paris haben sich jetzt 7,5 Prozent der Einwohner an einer Abstimmung beteiligt, in der es um ein Verbot von E-Roller-Vermietungen ging. 89 Prozent davon stimmten bei einer Befragung dafür, dass die Gefährte aus den Straßen verschwinden. Die Stadtregierung betrachtet die Bürgerbefragung als bindend.