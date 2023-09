﻿Roncalli-Gründer Paul stellt in Hannover das Konzept für das Weihnachtsdorf vor

Hannover. Dass Circus Roncalli noch bis zum 8. Oktober in der Stadt gastiert, hat sich herumgesprochen und nun setzen die Macher noch einen drauf. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es mit Roncalli in Hannover nämlich weiter – sie werden auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs ein Weihnachtsdorf betreiben. Das hat Zirkusgründer Bernhard Paul (76) gerade in der Manege auf der Waterlooplatz bekannt gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir präsentieren ein romantisch-poetisches Weihnachtsdorf mit vielen Überraschungen“, verriet der 76-Jährige dort schon einmal. Dazu gehören unter anderem ein nostalgisches Riesenrad, erzählte Weihnachtsmärchen mit dazugehörigen Projektionen auf den Hauptbahnhof, ein historisches Zirkuscafé, in dem bis zu 180 Menschen Platz finden und Bio-Glühwein, der eigens von einem Pfälzer Winzer entwickelt wurde. „Außerdem haben wir Stände im typischen Roncalli-Stil, in denen 55 Aussteller Kunsthandwerk anbieten.“ Hier dürfte die Besonderheit sein, dass die Betreiber wöchentlich wechseln. Die Idee dahinter: Kleinen Manufakturen und Start-ups, die den Markt nicht fünf Wochen am Stück bespielen können, soll so eine Plattform gegeben werden. Wer Interesse hat, kann sich unter www.weihnachtsdorf-hannover.de bewerben.

Der Lageplan: So soll das Weihnachtsdorf vom Roncalli auf dem Ernst-August-Platz aussehen. © Quelle: Roncalli

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, die als Eigentümerin den Vorplatz betreibt, setzt das Team von Bernhard Paul das Konzept nun erstmals in Hannover um, was es in Hamburg seit gut 20 Jahren gibt. „Dort haben wir gelernt, das Erlernte setzen wir nun in Hannover um.“ Parallel zum offiziellen Start der Weihnachtsmarktsaison am 27. November nimmt auch das Weihnachtsdorf seinen Betrieb auf, in der Regel von 11 bis 21 Uhr. Schluss ist hier erst am 30. Dezember, die anderen Märkten laufen bis zum 22. Dezember.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Das Konzept hat uns zu 100 Prozent überzeugt“, betonte Dorothea Flach vom Werbe- und Eventmanagement der Deutschen Bahn. Sie geht davon aus, dass das Weihnachtsdorf mehr Menschen in die Landeshauptstadt lockt. Das teilt auch Axel von der Ohe: „Es ist ein touristisches Highlight, das Hannover noch bunter und attraktiver macht“, so der Stadtkämmerer. Dass Roncalli der richtige Partner ist, daran hat er keine Zweifel. „Die Hannoveranerinnen und Hannoveraner fühlen sich dem Zirkus sehr verbunden.“

„Wo Roncalli draufsteht, muss auch Roncalli drin sein“

Bernhard Paul, der fast zeitgleich mit dem Circus erstmals in New York gastiert, freut sich, „aber ich empfinde auch eine Verpflichtung. Denn wo Roncalli draufsteht, muss auch Roncalli drin sein“. Der Aufbau für das Weihnachtsdorf startet am 14. November.

HAZ