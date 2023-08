﻿Roncalli, Måneskin, Plaza-Festival: Das ist im September in Hannover los

Hannover. Man möchte es kaum wahrhaben – die Tage werden kürzer und das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Doch der September 2023 hat noch einiges an Programmpunkten zu bieten – von Konzerten beispielsweise mit Peter Fox und Klimastreik bis hin zum Regionsentdeckertag: Wir haben neun Tipps zusammengetragen. Außerdem endet eine Regel, die den gesamten Sommer Bestand hatte.

2. und 3. September: 26. Zinnober

Ateliers, Galerien, Projekträume und Kunstinstitutionen öffnen am ersten Septemberwochenende, 2. und 3. September, wieder ihre Türen. Kunstausstellungen, Performances und andere Aktionen beleben die ganze Stadt zum 26. Zinnober. Im gesamten Stadtgebiet sind an den rund 70 Kunstorten mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler beteiligt, der Eintrittt ist kostenlos. Auf der Webseite der Stadt gibt es Programm und Stadtplan.

Ab 2. September: Circus Roncalli

Waterlooplatz: Der Circus Roncalli ist zurück in Hannover. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Der Circus Roncalli zieht seine Zelte wieder auf dem Waterlooplatz in Hannover hoch. Vom 2. September bis zum 8. Oktober können Interessierte bei insgesamt 55 Aufführungen dabei sein. Unter dem Motto „All for Art for All“ wird eine künstlerische Show zwischen Nostalgie und Moderne geboten. Mit dabei sind Artisten, Clowns, Tier-Hologramme, die von Livemusik begleitet werden. Tickets gibt es unter www.roncalli.de und telefonisch unter (0511) 36739999. Für spontane Besuche können Karten an der Zirkuskasse gekauft werden.

Wer sich außerdem schon immer gefragt hat, wie es eigentlich hinter den Kulissen beim Circus Roncalli abläuft, kann bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine Backstageführung ergattern.

3. September: Måneskin

Die Italienische Rockband Måneskin kommt im September nach Hannover. © Quelle: Ilaria Ieie

Nach ihrem Tourerfolg von „Loud Kids Tour Gets Louder“ schieben Måneskin eine weitere Deutschland-Show in Hannover hinterher. Die exklusive Open-Air-Show ihrer „Rush!“-World-Tour findet am Sonntag, 3. September, auf der Expo-Plaza statt. Los geht es um 20 Uhr.

Tickets gibt es ab 69,85 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops und online unter tickets.haz.de/Konzerte.

8. und 9. September: NDR-2-Plaza-Festival und N-Joy-Starshow

NDR-2-Plaza-Festival: Headliner Peter Fox performt diesen September in Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Gute Laune und Top-Acts ohne Ende: Auf dem Expo-Gelände in Hannover geht es im September heiß her. Am 8. September findet das NDR-2-Plaza-Festival statt und bringt einige Mega-Stars mit nach Hannover. Peter Fox ist der diesjährige Headliner der Veranstaltung. Auch die weltweitbekannten US-Sängerinnen Rita Ora und Elli Goulding performen auf der Plaza-Bühne und glänzen vor dem Publikum mit ihrem Gesang. Dazu kommen 21 Jahre Culcha Candela: Die Jungs treten ebenso auf und sorgen für ordentlich Party-Laune. Etwas ruhiger, aber nicht mit weniger guter Stimmung, geht es weiter mit der Sängerin LEA. Auch für Indiepop-Fans ist beim Plaza-Festival gesorgt: Das Geschwisterduo Klan tritt mit emotionalen Texten und tollen Melodien auf.

Tickets gibt es ab 57,50 Euro im HAZ/NP-Ticketshop unter tickets.haz.de/Konzerte.

Expo-Plaza: Im September gibt es wieder gute Stimmung bei der N-Joy-Starshow. © Quelle: Samantha Franson

Die diesjährige N-Joy-Starshow findet einen Tag später am 9. September statt. Ihren Durchbruch erreichte sie mit ihrem Song „Wildberry Lillet“: Die größte deutsche Newcomerin Nina Chuba ist dieses Jahr dabei und wird auf der Bühne auf dem Expo-Gelände auftreten. Auch die US-Sänger Jason Derulo und Sean Paul sind dabei. Eins ist sicher: Beide sorgen für mächtig Stimmung auf der Bühne und im Publikum. Der Bielefelder Musiker Montez überzeugt mit seiner tanzbaren Fusion aus Rap und Pop. Besucherinnen und Besucher der Starshow können sich schon auf den Künstler freuen. Weiter mit tanzbarer Musik geht es bei den DJs Jax Jones und Alle Farben. Der englische House-DJ Jax Jones ist derzeit einer der angesagtesten Künstler und bekannt für seine elektrischen Sommerhits. Alle Farben hat bereits vergangenes Jahr auf der N-Joy-Starshow aufgelegt und begeisterte das Publikum mit seinem mitreißenden DJ-Set.

Tickets gibt es ab 57,50 Euro im HAZ/NP-Ticketshop unter tickets.haz.de/Konzerte.

10. September: Regionsentdeckertag

Der Regionsentdeckertag 2023 am 10. September zählt zu den beliebtesten Familienveranstaltungen. Jedes Jahr erkunden mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner die Region Hannover. Das Angebot ist ein buntes Potpourri an Aktionen, Spielen, Erlebnissen und Experimenten für große und kleine Besucherinnen und Besucher. Es werden zahlreiche Einblicke hinter Kulissen bekannter Orte und Einführungen in verschiedene Themenbereiche geboten, mit denen man im Alltag nicht so leicht in Berührung kommt. Mit 37 Zielen in der ganzen Region und dem Entdeckerfest in der City ist das Angebot riesig.

15. September: Globaler Klimastreik

Klimastreik: Fridays For Future demonstriert im September auf Hannovers Opernplatz. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Am Freitag, 15. September, findet eine „Fridays For Future“-Demonstration auf dem Opernplatz statt. Um 12.30 Uhr macht auch Hannover beim globalen Klimastreik mit. Nach der Sommerpause geht es den Aktivistinnen und Aktivisten weiterhin um Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit – mit Hinblick auf den Ausbau des Südschnellweges steht auch die lokale Mobilitätswende fortlaufend im Fokus der Gruppierung.

16. September: Tag des offenen Plenarsaals

Der niedersächsische Landtag öffnet seine Pforten: Am 16. September können Besucherinnen und Besucher von 10 bis 18 Uhr sich das Leineschloss von innen ansehen. Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) und fünf Stellvertreterinnen und Stellvertreter stehen für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Auch Kinder können mit Spiel und Spaß am Tag der offenen Tür dabei sein – für kleine Entdeckerinnen und Entdecker wird eine Rallye angeboten. Anlass des Ganzen ist der internationale Tag der Demokratie am 15. September. Der Besuch ist kostenlos.

Ab 22. September: Oktoberfest

Schützenplatz: Am 22. September beginnt Hannovers Oktoberfest. © Quelle: Irving Villegas

Alle Jahre wieder: Das Oktoberfest beginnt dieses Jahr am 22. September und geht bis zum 8. Oktober. Das Freitagsfeuerwerk findet am 22. und 29. September und abschließend am 6. Oktober statt. Hier können Besucherinnen und Besucher ab 21.45 Uhr das Leuchtspektakel über dem Schützenplatz genießen. Einschränkung: Am 25. und 26. September sowie am 2. Oktober hat das Fest geschlossen. Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, hat das Oktoberfest dagegen geöffnet.

30. September: Aufhebung des Bewässerungsverbots

Wegen anhaltender Dürre verordnete die Region Hannover über den Sommer erstmals ein Bewässerungsverbot. Um den Wasserverbrauch zu reduzieren, durften seit dem 6. Juli keine Gärten, Sportanlagen, Grünflächen und Felder von 11 bis 18 Uhr nicht bewässert werden, sofern die Temperatur in dem Zeitraum bei mindestens 24 Grad Celsius lag. Der 30. September ist der letzte Tag, an dem dieses Verbot gilt. Danach dürfen Grünflächen aller Art wieder zu jeder Zeit bei jeglichen Temperaturen bewässert werden.

