﻿Neue Seniorenresidenz in Bemerode: Vorhaben wird den Stadtteil bereichern

An der Laatzener Straße in Bemerode entstehen ab 2023 Seniorenappartements nach Vorbild von städtischen Quartierszentren. Senioren sollen weiter selbstbestimmt ihren Alltag gestalten können. Das ist ein guter Ansatz, meint Andreas Voigt

Wohnraum für Senioren mitten im Stadtteil: Die Quartierszentren in Hannover sollen an die vorhandene Infrastruktur andocken.

Bemerode. Ein selbstbestimmtes Leben im Alter, und das am besten in gewohnter Umgebung: Diese Idee hat die Stadt Hannover schon vor Jahren aufgegriffen und den Aufbau von sogenannten Quartierszentren für Senioren gefördert. Ältere Menschen sollen so lange wie möglich eigenständig zu Hause leben können. Vor Ort in den Stadtbezirken werden dafür Einrichtungen für Einkauf, Pflege, Beratung, Hilfe und Kontakt aufgebaut oder ergänzt. Diese Quartierszentren sollen dann an die vorhandene Infrastruktur andocken, so die Überlegung.

Bei der geplanten Seniorenresidenz an der Laatzener Straße in Bemerode ist genau das geplant: Dort sollen Senioren in eigenen Appartements in einer Art Kleinstadt leben, in der es verschiedene Dienstleistungsangebote gibt. Das Restaurant und das Café sind später auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Derzeit leben in der Landeshauptstadt Hannover rund 135 .000 Menschen, die älter als 60 Jahre sind – 2030 werden es 16.000 Menschen mehr sein. Die Stadt nimmt diese demografische Herausforderung mit ihren Quartierszentren an. In der Seniorenwohnanlage der Rosenhof-Gruppe finden ältere Menschen künftig eine Infrastruktur vor, die sie nicht isoliert, sondern teilhaben lässt am gesellschaftlichen und geselligen Leben im Stadtbezirk. Auch im Alter weiter mitten im Leben – in Bemerode wird dieses Rundum-sorglos-Paket ab 2023 umgesetzt. Das wird den Stadtteil bereichern.

Von Andreas Voigt