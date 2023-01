﻿Essbare Blüten aus Hannover: Mit „Rosie Rose“ erobert er die Herzen der Instagram-Fans

Hannover. Ein Lebkuchenhaus, an dessen Fassade sich Minirosen entlangranken. Weihnachtsplätzchen, auf deren Zuckerguss essbare Blüten kleben. Eine herzhafte Tomatensuppe, auf der neben frischen Basilikum auch ein Topping aus blauen Kornblumen schwimmt. „Das Auge isst mit“, sagt Kiarasch Kianerci (36). Und kaum ein Satz könnte das Geschäftsmodell seiner Firma „Rosie Rose“ besser beschreiben. Kianercis Instagramseite mit diesen Leckereien hat fast 10.000 Follower.

Im Lagerraum der Firma in der List steht ein Zehn-Kilo-Sack mit blauen Kornblumenblüten aus Albanien. „Getrocknet mit Sonnenkraft“, wie Kianerci betont. „Sie haben keinen Eigengeschmack, sind geruchsneutral, zu 100 Prozent natürlich – die perfekten Dekoblüten.“

Influencer auf Instagram lieben „Rosie Rose“

Sechs Gramm davon werden in einem Tiegel landen, den der 36-Jährige in seinem Onlineshop für 6,90 Euro verkauft. Zusammen mit Kornblüten in sechs weiteren Farben, edlen Damaszener-Rosen und „Specials“ wie getrockneten Stiefmütterchen, Gänseblümchen und Margeriten. Influencer aus dem Gastronomie- und Foodbereich lieben die Dekoartikel. „Ohne Instagram würden wir nicht existieren“, sagt der Geschäftsführer.

Begehrte Ware: Kiarasch Kianerci hat im vergangenen Jahr 20.000 Tiegel verkauft –die Gefäße bestehen zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial. © Quelle: Rainer Dröse

Dabei war „Rosie Rose“ eher ein Zufallstreffer. Denn mit seiner Firma „Tala Food“ hatte sich der gebürtige Iraner auf etwas anderes spezialisiert: Safran. „In meinem Heimatland gibt es den besten Safran, aber dieses edelste und teuerste Gewürz der Welt wird oft in Plastiktütchen verkauft. Ich wollte das moderner, europäischer machen“, erzählt er von der Geschäftsidee. 1989 war die Familie aus dem Iran geflüchtet. „Meine Eltern wollten nicht, dass ich und mein Bruder unter dem damaligen Regime aufwachsen.“ Zudem hatte der Vater eine Herzkrankheit, die in Deutschland behandelt werden konnte.

Eine Datingplattform für Menschen aus dem Iran

Die Kianercis geraten in eine spannende Zeit des Umbruchs. „Ich war damals ja erst zweieinhalb Jahre alt. Aber mein Vater hat mir viel erzählt von der Wende und dem Fall der Mauer.“ Die Familie landet als erste Anlaufstelle in Hannover – und bleibt. Kieran Kianerci macht eine Ausbildung bei Saturn in Isernhagen, jobbt als Promoter in einem Telekomshop. „Aber ich wollte immer selbständig sein“, sagt er selbstbewusst. An der TU Braunschweig studiert er mit 24 Jahren dann Wirtschaftsinformatik – und baut parallel seine erstes Unternehmen auf. „Eine Dating-Plattform für Iranerinnen und Iraner.“

Mit „Nazdikam“ (das persische Wort steht für Nähe) besetzt er eine Marktlücke. „Ich habe ja selber nach einer Frau aus meinem Heimatland gesucht“, verrät er und lacht. Mit Mona (34) ist er seit sieben Jahren verheiratet, Sohn Tiam ist vier Jahre alt, das zweite Kind unterwegs. „Ich habe mich leicht getan bei der Suche, weil ich hier aufgewachsen bin.“

Aber Iraner, die zum Studieren nach Deutschland kommen, würden Sprache nicht so gut beherrschen. „Und viele sind nicht so modern“, sagt er ganz offen. Der Iran sei ein großes Land, in vielen Gegenden sei die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau noch sehr traditionell, die Unterschiede zu deutschen Kultur groß. „Da wird die Frau direkt mit einem Heiratsantrag angesprochen, statt erstmal Hallo zu sagen“, weiß der 36-Jährige.

Kleine Kunstwerke: Die „Rosie Rose“-Blüten auf dem Nachtisch sind essbar. © Quelle: Handout

Das Datingportal läuft gut, Kiernaci verkauft an eine US-Firma. „Aber nach ein paar Wochen war die Seite weg – Insta, Tinder und Facebook waren eben einfacher.“ Heute ist er bei „1 x 1 Versatel“ für den Vertrieb des Glasfaserausbaus in Norddeutschland zuständig – neben der eigenen Firma. „Ich brauche die Sicherheit. Einen Tag hat man Erfolg, am anderen steht man kurz vor dem Insolvenzantrag“, sagt er mit Galgenhumor über die Erfahrungen als Selbstständiger in der Corona-Pandemie.

Damals habe ein Kilo Rosenblüten alles verändert. „Mit einer Safran-Lieferung habe ich sie geschenkt bekommen“, erinnert er sich an die getrockneten Damaszener-Rosen, die im Iran gerne als Tee getrunken werden. „Eine echte Heilpflanze, sie wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd“, sagt er über die kleinen, rosa Blüten in 20 Packungen, die ewig im Regal lagen. Bis eine Konditorin nachfragte, ob „Tala Food“ pestizidfreie Blüten für die Dekoration einer Torte habe. „Sie hat dann das Foto auf Instagram gepostet – und die 20 Pakete waren blitzschnell weg.“

Blüten als Topping – Kianerci erobert mit "Rosie Rose" die Herzen auf Instagram, auch immer mehr Top-Restaurants bestellen den Augenschmaus bei ihm. "Es hat sich eine tolle Community gebildet, die Leute präsentieren wahnsinnige Kreationen." Die Anfragen nach Blüten kommen aus der ganzen Welt nach Hannover.

Auf der Suche nach den richtigen Anbaugebieten reist Kianerci durch Asien und Europa: Die Damaszener-Blüten bezieht er aus dem „Rosental“ in Bulgarien, die Kornblumen in sieben Farben aus Albanien. In der List werden die pestizidfreien Blüten („wir arbeiten daran, auch das Biosiegel zu bekommen“) nochmal gefiltert und verpackt – meist von Kianercis Eltern. „Wir sind eine echte Manufaktur“, sagt er und lacht. 20.000 Dosen verkaufte er im Jahr 2022.

Gutes Team: Kiarasch Kianerci (rechts) hat TV-Bäcker Raheem Haidar als Markenbotschafter engagiert. © Quelle: privat

Das liegt auch an diesem bulligen Typen: Raheem Haidar (31) ist Jurist und Bodybuilder. Doch nach seiner Flucht aus Syrien wurde sein Abschluss nicht anerkannt – dann entdeckte der Neu-Hannoveraner sein Talent zum Backen, im Oktober gewann er das Finale der Sat.1-Show "Das große Backen". Für Kianerci ist Haidar der geborene Markenbotschafter. "Nach seinem Auftritt in der Showküche hatten wir lange Schlangen an unserem Stand auf der Infa", berichtet er von der Messe.

Weihnachten und Silvester sind vorbei. Der nächste Deko-Großkampftag für „Rosie Rose“ steht aber schon vor der Tür. „Valentinstag“, sagt Kiernaci mit funkelnden Augen.