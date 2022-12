﻿Roßmann hilft: Essenausgabe für Geflüchtete ist gerettet

Der kostenlose Mittagstisch für Geflüchtete in Hannover ist zunächst gerettet: Der Unternehmer Dirk Roßmann will sein Engagement bei der Essenausgabe an der Hauptmensa der Leibniz-Universität fortsetzen.

Bleibt erhalten: Die Essenausgabe für Flüchtlinge in der Leibniz-Uni geht weiter.

Hannover. Das kostenlose Mittagessen für Geflüchtete an der Uni-Hauptmensa ist gesichert: dank Unternehmer Dirk Roßmann, der seine finanzielle Unterstützung bei dem Projekt fortsetzt. Auch die Niedergerke-Stiftung will helfen. Bis Ende Februar können in den Räumen des Studentenwerks weiter warme Essen ausgegeben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Organisiert und geleitet wird die Hilfe vom Stadtkirchenverband Hannover mit dem Diakonischen Werk Hannover und der Initiative helpNETwork. Von Montag bis Freitag werden im „Café Leibniz“ täglich 160 kostenlose Mittagessen ausgegeben. Monatlich entstehen dabei Kosten in Höhe von 10.000 Euro.

Mittagstisch für Geflüchtete aus allen Ländern

„Wir freuen uns sehr, dass die Finanzierung gesichert ist und dieses tolle Projekt fortgeführt werden kann“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Er rechnet mit einem weiteren Zustrom an Geflüchteten in den nächsten Wochen – und weiterem Bedarf an Mittagessen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Helfer: Dirk Roßmann (rechts) springt noch einmal als Geldgeber bei der Essenausgabe ein. Stadtsuperintendent Rainer Müller Brandes freut sich über die Fortführung des Projekts. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

In die Essenausgabe, die ursprünglich für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet worden war, kommen mittlerweile auch Geflüchtete aus anderen Ländern. Viele hätten nach ihrer Ankunft in Hannover wochenlang keine Möglichkeit, selbst zu kochen, weil es in den Unterkünften oft keine Kochmöglichkeit gebe und es bis zur Auszahlung von Sozialleistungen immer noch zwischen vier bis sechs Wochen dauere, weiß Diakoniepastor Friedhelm Feldkamp.

In der Anlaufstelle im „Café Leibniz“ nehmen die Besucherinnen und Besucher aber nicht nur das Mittagessen gemeinsam ein. Es gibt auch Sprachkurse und Hilfe beim Ausfüllen von Dokumenten. Das Ganze habe sich zu einer Art Treffpunkt entwickelt. „Das ist eine richtig gute Sache, es gibt große Nachfrage“, sagt Feldkamp.

Wie es im März weitergeht, ist unklar

Bereits im Sommer dieses Jahres stand das Projekt vor dem Aus, dann unterstützte der hannoversche Unternehmensgründer der Drogeriekette Roßmann das Projekt mit 60.000 Euro und sicherte die Finanzierung bis zum 20. Dezember. Durch seine Zusage, die Kosten für das Mittagessen weiter zu übernehmen, sei die Ausgabe nun bis Ende Februar gerettet, so Feldkamp.

Lesen Sie auch: 20 Millionen Euro: Stadt Hannover kauft Klinikkomplex für Flüchtlinge und Studenten

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie es danach mit dem Projekt weitergehe, sei jedoch unklar. „Wir befinden uns dazu mit dem Studentenwerk in Gesprächen.“ Es gehe vor allem darum, ob die Räume im Café Leibniz weiterhin genutzt werden könnten. „Uns ist klar, dass das nicht immer so weitergehen kann“, meint Diakoniepastor Feldkamp.

Die Essenausgabe wurde für ukrainische Geflüchtete gegründet – inzwischen nutzen auch andere Bedürftige den kostenlosen Mittagstisch. © Quelle: Nancy Heusel

Niedergerke: Unglaubliche Unterstützung der Stadtgesellschaft

Über die Zusage des Unternehmers freut sich auch Udo Niedergerke, Gründer der Niedergerke-Stiftung in Hannover. Als vor wenigen Wochen noch unklar war, ob die Essenausgabe über den 20. Dezember hinaus fortgeführt werden kann, hatten er und seine Frau Ricarda spontan die Hilfe seiner Stiftung versprochen. Danach war für das Projekt Spendengeld in Höhe von 15.000 Euro zusammengekommen.

„Wir haben eine unglaubliche Unterstützung der hannoverschen Stadtgesellschaft erlebt“, freut sich Niedergerke. Vielen Menschen in Hannover sei es „ganz wichtig, dass der kostenlose Mittagstisch für Flüchtlinge fortgesetzt wird“. Die Stiftung will in den nächsten Wochen beraten, wie das Geld für die Geflüchteten in Hannover eingesetzt werden kann.