﻿Rotation 2.0 – Das große Revival: So ticken die DJs von damals heute

Hannover. Seit 40 Jahren kennen sich diese Männer. In den Achtzigern war ihre Zeit: In der legendären Rotation im Anzeiger-Hochhaus legten sie zusammen auf, schmissen den Laden. Heute, mehr als vier Jahrzehnte später, wollen Dirk Kahmann (59), Hansi Werner (57) und Detlef Urbansky (55) diese besondere Zeit noch mal durchleben – und auch anderen ein Déjà-vu bescheren. Am 17. Mai veranstalten sie die „Rotation 2.0 – Das große Revival“.

Alles fing 1978 an. Als die Rotation zum ersten Mal als Event-Location statt als Druckerei genutzt wurde, war Dirk Kahmann dabei. „Die erste Veranstaltung war eine Flipper-Meisterschaft, meine Mutter hat mich dahin geschickt“, erzählt er und lacht. Ab dem Tag war er der Rotation quasi zu Hause. Er freundete sich mit dem damaligen DJ Stephan Mangelsdorff (†63) an. An einem Samstagabend sagte dieser plötzlich: „Verdammt, ich kann morgen nicht, wir haben keinen DJ!“ Also sagte Kahmann, alkoholisiert und voller Selbstvertrauen: „Kein Problem, ich übernehme!“ Es blieb nicht bei dem einen Abend.

Ähnlich lief es bei Hansi Werner: Auch er war Stammgast, freundete sich mit Kahmann an. „Eines Abends wurde Dirk ins Büro vom Chef gerufen und fragte mich, ob ich ihn kurz am DJ-Pult vertreten kann.“ Und so wurde auch Werner zum Rotations-DJ.

40 Jahre her: Die Rotations-DJs Hansi Werner (links) und Dirk Kahmann, der sich für die Revival-Party die Haare extra wieder lang wachsen lassen hat. © Quelle: privat

Der Dritte im Bunde: Detlef Urbansky (55), der Mann für alles in der Rotation. „Mein Kumpel arbeitete in der Rotation und fragte nach Verstärkung – also machten wir an einem Sonntagmorgen um sechs Uhr die Hütte sauber.“ Das wurde zur wöchentlichen Aufgabe. Bis die Rotation 1988 schloss, „habe ich jeden Job gemacht, den es in diesem Laden gibt – von der Garderobe über die Kasse bis zur Bar. Nur DJ war ich nie“, so Urbansky. Das überließ er Mangelsdorff, Werner und Kahmann.

Die Rotations-Playlist Sie möchten in Erinnerungen an die alten Rotations-Zeiten und die Achtziger schwelgen? Das funktioniert am besten über die Musik, die die DJs damals in der Rotation auflegten. Hansi Werner und Dirk Kahmann haben eine Playlist zusammengestellt, wir haben sie bei Spotify (Rotation Hannover – Die Playlist) angelegt. Einfach QR-Code mit der Smartphone-Kamera scannen, Kopfhörer aufsetzen und loshören! Das sind die Tracks: Talking Heads – Road to Nowhere Kylie Minogue – The Loco-Motion Queen – Crazy Little Thing Called Love Cock Robin – Just Around the Corner Soft Cell – Tainted Love Heaven 17 – Temptation Depeche Mode – Everything Counts Frankie Goes to Hollywood – Two Tribes Michael Jackson – The Way You Make Me Feel Prince – 1999 Rick Springfield – Human Touch AC/DC – Back In Black Beasty Boys – Fight For Your Right Madness – Our House Men Without Hats – Safety Dance Heinz Rudolf Kunze – Dein ist mein ganzes Herz Joachim Witt – Goldener Reiter Grauzone – Eisbär Peter Gabriel – Sledgehammer Billy Squier – Rock Me Tonite Don Henley – The Boys of Summer Toto – Endless ZZ Top – Cheap Sunglasses Kraftwerk – The Model Loverboy – Turn Me Loose The Human League – Fascination Grace Jones – La vie en rose Barclay James Harvest – Live Is For Living Quarterflash – Harden My Heart Mike Oldfield – Family Man Hot Chocolate – Every 1‘s a Winner David Bowie – Ashes to Ashes Kate Bush – Running Up That Hill Fischer-Z – Room Service Russ Ballard – The Omen Genesis – Mama John Mellencamp – Jack & Diane Lissie – Night Moves Def Leppard – Personal Jesus (Remix)

Die drei Männer haben viel zusammen erlebt: „Als die Toten Hosen bei uns gespielt haben, habe ich mit Campino Billard gespielt“, schwelgt Werner in Erinnerung. Kahmanns Lieblingsmoment: „Als Motörhead ein Konzert in der Rotation gegeben haben und ich vor dem Auftritt Whiskey mit Lemmy Kilmister getrunken habe.“ Für Werner war die Rotation sein „zweites Wohnzimmer. Man musste sich nicht mal mit Menschen dort verabreden – man kannte jeden. Fast wie eine Familie.“ Kahmann und Werner lernten ihre späteren Ehefrauen in der Rotation kennen.

Immer gut besucht: Volles Haus bei einer Faschingsfete 1982 in der Rotation. © Quelle: Udo Heuer

Die ersten Rotation-Revival-Partys

Die Comeback-Party wird „wie ein Klassentreffen“, ist sich Urbanski sicher. 2012 haben die drei Männer die erste Revival-Party veranstaltet. Zwei Jahre zuvor hatte die damalige Rotations-Gängerin Stefanie Tito Garzón eine Facebook-Gruppe gegründet, um sich mit anderen Fans der Partyreihe zu vernetzen. Schnell kamen 1700 Menschen zusammen, die alle nur eines wollten: ein Comeback.

Tito Garzón sprach Werner (heute Messtechniker bei TVN) und Kahmann (heute Werbetechniker und nebenbei DJ) an, die setzten sich mit Urbansky zusammen. Nach dem Ende der Rotation hatte er sich mit einer Ton- und Lichttechnik-Firma selbstständig gemacht, so war er der ideale Veranstalter der Party. Es ging ins Fantasia auf dem Lindener Berg. „Es war so voll, dass der Laden aus allen Nähten platzte“, erinnert sich Werner. Das Partymotto „Fire still burns“ stimmte.

Nach zwei Events im Fantasia zogen die Rotationsfans ins Musikzentrum. Achtmal wurde gefeiert, dann kam die Pandemie. „Inzwischen hat das Musikzentrum neue Auflagen bekommen und wir können unsere Partys da nicht mehr ausrichten.“ Der nächste Schlag: Haupt-DJ Mangelsdorff, der auch Weltmeistertitel im Downhill-Fahren hatte, verstarb 2022 nach einem Radunfall im Deister.

Die drei Männer besuchten die Trauerfeier ihres alten Freundes und Förderers. „Ohne ihn wäre nicht das aus uns geworden, was wir heute sind. Wir sind ihm für immer dankbar.“ Bei der „Rotation 2.0 – Das große Revival“ wollen sie Mangelsdorff auf besondere Weise Tribut zollen. „Wir haben schon etwas vorbereitet“, kündigt Werner an.

Rotation 2.0 in der Alten Druckerei Bemerode

Es wird ein besonderer Abend am 17. Mai. Zum ersten Mal geht die Rotations-Party in die Alte Druckerei der Madsack Mediengruppe. 1974 hatte der Zeitungsverlag seine Rotation von der Goseriede nach Bemerode verlagert, hier wurde bis 2016 gedruckt. Heute ist an diesem Ort die Event-Location Alte Druckerei entstanden.

Haben sich zusammen getan: Hansi Werner (Zweiter von links) und Detlef Urbansky (Zweiter von rechts) veranstalten ihre Revival-Party in der Alten Druckerei Bemerode mit Marcel Lensch (links) und Lauritz Wagner. © Quelle: Rainer Dröse

„Wir gingen 1978 in eine ehemalige Zeitungsdruckerei – und jetzt wieder. Das ist eine runde Sache“, freut sich Hansi Werner, der an dem Abend wieder mit Kahmann auflegen wird. „Von daher könnte es keinen besseren Ort geben – außer die frühere Rotation im Anzeiger-Hochhaus natürlich.“ Wo sich heute allerdings Radiostudios von Antenne Niedersachsen befinden.

Urbansky bedeutet der Abend so viel, dass er die Hochzeit mit seiner Birgit Linkowski (63) verschiebt: „Wir haben an diesem 17. Mai unseren 25. Jahrestag und wollten endlich heiraten.“ Jetzt wird Linkowski stattdessen an der Abendkasse sitzen und so Urbanskys Rotations-Revival unterstützen – auch ein Liebesbeweis!

„Die ersten Revival-Partys waren der Kracher – jetzt wollen wir es nochmal toppen“, kündigt Werner an. Der Plan scheint aufzugehen: Das Event ist bereits ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Karten an der Abendkasse. Los geht es um 21 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro.