Alte Druckerei

Bis 1988 wurde in der Rotation im Anzeiger-Hochhaus gefeiert. Jetzt kommt das kultige Party-Format zurück. Am 17. Mai steigt die Rotation 2.0 in der Alten Druckerei. Hansi Werner und Dirk Kahmann, die DJs von damals, arbeiten seit Jahren am Comeback.

Josina Kelz