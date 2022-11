Influenza, RS-Viren, Mischinfektionen: Kleine Patienten stehen bei Kinderärzten in Hannover Schlange – und für schwere Fälle ist kaum ein Klinikbett zu bekommen. „Es ist katastrophal“, heißt es in der Kinderarztpraxis von Thomas Buck.

Hannover. Grippewelle, RS-Virus, Mischinfektionen und Corona – und kaum Kapazitäten in den Kinderkliniken. Die unterschiedlichen Infekte vor allem bei Kindern bringen derzeit Kinderarztpraxen an ihre Grenzen. Dr. Thomas Buck, Kinderarzt in Hannover/Misburg und Landesvorstand der Ärztekammer Niedersachsen zeichnet ein angespanntes Szenario.