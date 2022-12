﻿Viele Infekte: Ansturm auf die Kinderarztpraxen in Hannover

Nicht nur die Kinderkrankenhäuser sind am Limit, auch in den Kinderarztpraxen in Hannover stehen die kleinen Patienten Schlange. Kinderarzt Jürgen Bernert hat sich über die Schulter blicken lassen.

Hannover. Morgens, 8 Uhr: Die Ruhe, die eben noch in der Kinderarztpraxis von Dr. Jürgen Bernert herrschte, ist schlagartig vorbei: das Telefon klingelt – und zwar nonstop: „Praxis Dr. Bernert, Sie sprechen mit Frau Wehmeyer, was kann ich für Sie tun?“ Die Antworten sind nahezu identisch: Die Eltern, die anrufen, haben zu Hause Kinder mit hohem Fieber, Halsschmerzen, starkem Husten, sie sind schlapp, erbrechen teilweise. Für die medizinische Fachangestellte gilt es jetzt am Telefon herauszufinden, welche der vielen Kinder, um die es hier geht, tatsächlich auch einem Arzt vorgestellt werden sollten. Mit Engelsgeduld spricht Tanja Wehmeyer mit den Eltern, fragt nach dem Alter der kleinen Patienten, nach Symptomen, hört sich die Sorgen an, berät, verhandelt, schaut gegebenenfalls nach einem Termin. Legt sie oder ihre Kollegin Melanie Dörges das Telefon auf, klingelt es sofort wieder. Kurz nach 8 Uhr läuft der Terminkalender bereits über, nichts geht mehr – eigentlich. Da hat die Praxis noch nicht einmal offiziell geöffnet. „Das ist unser tägliches Brot derzeit“, sagt Wehmeyer, bevor sie erneut zum Telefon greift: „und ich rechne damit, dass es bis Weihnachten auch so bleibt.“

Früh am Morgen kommen erstmal die Kinder für die Vorsorgeuntersuchungen: „Wir haben gesonderte Infektionssprechstunden eingerichtet, die heute morgen zum Beispiel um 11 Uhr beginnt. Vorher haben wir unsere U-Untersuchungen. Auch für die Impfungen haben wir gesonderte Zeiten. So versuchen wir die gesunden von den erkrankten Kindern zu separieren“, erklärt Bernert. Der Kinderarzt ist seit fast 25 Jahren mit seiner Praxis im Zooviertel, davor war er an der Kinderklinik in Celle mit Schwerpunkt Intensivstation beschäftigt. „Wir hatten schon immer mal Pandemien und Erkrankungswellen. Dass die Kinderarzt-Praxen um diese Jahreszeit voll sind, ist auch nichts besonderes. Neu ist – wenn man die Corona-Pandemie mit einbezieht – die mediale Aufmerksamkeit. Viele Eltern sind sehr verunsichert, kommen eher in die Praxis als früher“, sagt Dr. Bernert.

Besonders die jüngsten Kinder sind gefährdet

Außerdem: Besonders die ganz kleinen Kinder seien in den letzten zwei Jahren durch das Tragen der Masken der Erwachsenen vor Infektionen sehr geschützt gewesen, erklärt Bernert. Die Folge: Das kindliche Immunsystem sei nicht in dem Maße „trainiert“ worden. „Das RS-Virus gab es schon immer, aber dieses Jahr ist der Verlauf schwerwiegender – und gerade bei den Kindern unter zwei Jahren kann es auch kritisch werden.“ Das Problem beim RS-Virus sei die Atembehinderung, die die Kinder bekommen könnten.

Auch in seiner Praxis habe er bereits kleine Patienten gehabt, die durch die Erkrankung eine so niedrige Sauerstoffsättigung im Blut hatten, dass er sie an die MHH oder ans Kinderkrankenhaus Auf der Bult überweisen musste, doch hier gibt es einen vorsichtigen Lichtblick: „Vor zwei, drei Wochen gab es deutlich mehr kritische Fälle als jetzt“, berichtet der Arzt.

So sind auch die Eltern von Kleinkindern zwischen null und zwei Jahren derzeit besonders verunsichert. Bei den Krippenkindern müsse man auch schon genauer schauen, sagt Bernert. „Zwar erkranken auch ältere Kinder und Schulkinder an dem Virus und liegen richtig und teilweise bis zu neun Tage flach, aber es ist für sie nicht bedrohlich“, erklärt der Arzt.

Teambesprechung: Kinderarzt Jürgen Bernert berät mit Tanja Wehmeyer die weiteren Termine. © Quelle: Ilona Hottmann

Es ist 9 Uhr, vorne am Empfangstresen kommen die ersten Kinder zur Vorsorge. Das Telefon klingelt immer noch dauerhaft. Weiteres Problem: Ein anderer Kinderarzt ist krank geworden, das Praxisteam hat angefragt, ob es kleine Patienten zusätzlich vorbeischicken kann. Tanja Wehmeyer und Melanie Dörges ziehen die Reißleine. Nach kurzer Teambesprechung mit Dr. Bernert beschließen sie, alle Vorsorgeuntersuchungen für den Nachmittag abzusagen beziehungsweise zu verschieben, um komplett die Zeit für Infektionskinder zu öffnen. Der Arzt wird nach dem Mittag früher die Praxis kommen, Wehmeyer und Dörges bieten an, ihre Mittagspause zu verkürzen. „Anders geht es nicht“, sagt Wehmeyer und zuckt mit den Schultern: „Dann essen wir eben schneller“, lacht sie – trotz des Stress lässt sie sich die gute Laune nicht verderben.

Jetzt wird noch mehr telefoniert, es müssen die Eltern angerufen werden, um Verständnis gebeten und neue Termine gefunden werden. Doch auch die Luft im Terminkalender, die dadurch geschaffen wird, bleibt nicht lange bestehen. Nicht mal eine halbe Stunde später sind auch diese zusätzlichen Zeiten wieder dicht – und zwar mit mehr kleinen Patienten als eigentlich zeitlich möglich ist. „25 Termine haben wir jetzt schon für den Nachmittag, das geht auch nur, weil Dr. Bernert abends einfach weiterarbeitet“, erklärt Melanie Dörges mit Blick auf den vollen Terminplan. Ja, manchmal würde sie noch abends zu Hause das Klingeln des Telefons hören, gibt sie zu. „Der Stress ist enorm, aber wir machen das Beste daraus.“ Heute hat sie für das Praxisteam gebacken, vegane Schokokuchenstücke gibt es – echte Nervennahrung.

In der Praxis arbeitet als Ärztin auch Dr. Joke Buring. Sie übernimmt zunächst die Vorsorgen am Morgen. Gleich zwei Familien kommen nicht zum Termin, haben aber auch nicht abgesagt: „Gerade in der heutigen Zeit ist das wirklich ärgerlich. Wir laufen über und hätten mit diesen Terminen gut anderen Kindern helfen können“, sagt sie.

Wichtige Medikamente nicht mehr lieferbar

Dann beginnt die Infektionssprechstunde. „Start für die Rush-Hour“, grinst Melanie Dörges, während sie noch schnell ein paar Unterlagen der U-Untersuchungen aus den Morgenstunden scannt. Die Tür öffnet sich im Minutentakt, immer neue Familien strömen herein. Da aber auch das Wartezimmer begrenzte Kapazitäten hat, wird es jetzt richtig kompliziert. Einige Familien sitzen dort, andere warten vor der Tür, einige im Auto, andere sind zum nahegelegenen Bäcker gegangen. Überall hört man das bellende Husten, als ob eine Horde Seehunde durch die Praxis tobt. Andere Kinder weinen. Manche schauen apathisch herum. Dörges versucht die Übersicht zu behalten, telefoniert Eltern hinterher, die an der Reihe sind, druckt Rezepte aus, verteilt sie, nimmt neue Kinder an. Derweil geht Wehmeyer mit in die Behandlungszimmer und protokolliert die Untersuchung – damit es es für die Ärztin schneller geht.

Ein neues Problem taucht auf: Wichtige Medikamente wie das Antibiotikum Cefaclor und Amoxicillin, das Schmerz- und Fiebermittel für Kinder Ibuflam, der Hustenlöser Ambroxol sind nicht mehr zu haben, selbst Salbutamol zum Inhalieren ist knapp. Dörges ruft diverse Apotheken an, reserviert Medikamente – und alles, während in der Sprechstunde die Hölle tobt. „Wie sollen wir denn behandeln, wenn wir keine Medikamente haben“, fragt sie. Jetzt wird abgewogen, wer was wirklich braucht.

„Nur wenn sich das Fieber nicht senken lässt und der Allgemeinzustand kontinuierlich schlechter wird, dann sollte man um einen Termin bitten“: Kinderarzt Dr. med. Jürgen Bernert. © Quelle: Ilona Hottmann

Übrigens: Das Corona-Virus, das vergangenes Jahr noch alle in Atem gehalten hat, spielt keine wesentliche Rolle mehr: "Derzeit sind zirka 40 Prozent an Influenza erkrankt, 30 Prozent haben RS, 30 Prozent haben Rhinoviren und andere Erreger, nur noch vier bis fünf Prozent haben Corona", sagt Joke Buring. Die Zahlen hat sie aus der ARE-Studie vom Robert-Koch-Institut, die in ihren Wochenberichten zeigt, welche Viren in welchem Bundesland aktuell aktiv sind.

An diesem Morgen gibt es kein Kind, das durch den RS-Virus wirklich kritisch krank ist. Viele Kinder haben auch „nur“ eine starke Erkältung oder einen grippalen Infekt, bei ein paar ist der Streptokokken-Abstrich positiv. Krankschreibungen werden verteilt, Rezepte auch – sofern es eben die Medikamente noch gibt. Ein Säugling kommt ins Krankenhaus – aber nicht wegen einer Viruserkrankung.

Jürgen Bernert wünscht sich, dass die Eltern bei kranken Kindern mehr die Ruhe bewahren: „Man muss nicht gleich zum Arzt, wenn das Kind hustet. Es kann auch sein, dass es dabei erbricht. Wenn Fieber dazukommt, sollte man versuchen, das Fieber zu senken und in den Fieberpausen ausreichend zu trinken geben. Nur wenn sich das Fieber nicht senken lässt und der Allgemeinzustand kontinuierlich schlechter wird, dann sollte man um einen Termin bitten“, rät der Arzt.