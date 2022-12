﻿Dauerklingeln in der Praxis: Wie ein Kinderarzt aus Hannover mit dem Ansturm von Patienten fertig wird

Arbeit am Limit

Nicht nur die Kinderkrankenhäuser sind am Limit, auch in den Kinderarztpraxen in Hannover stehen die kleinen Patienten Schlange. Kinderarzt Jürgen Bernert hat sich über die Schulter blicken lassen.

