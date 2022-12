﻿Atemwegsinfekte: Viruswelle wächst weiter

Hannover. Die Infektwelle in Niedersachsen und der Region steigt weiter an – vor allem bei Kindern. Das Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet am Dienstag, 6. Dezember, so viele Infektionen wie seit 15 Jahren nicht zu diesem Zeitpunkt. Demnach sind in der vergangenen Woche ein knappes Drittel der Kinder in Kitas von akuten respiratorischen Erkrankungen betroffen, in der Vorwoche waren es noch knapp 25 Prozent. Das NLGA bezeichnet die Virenaktivitäten in sämtlichen Städten und Regionen als sehr – und überdurchschnittlich – hoch.

Höchststand seit 2007

Der Krankenstand durch Atemwegsinfektionen in Niedersachsen ist laut NLGA noch einmal deutlich angestiegen und liegt mit 29,7 Prozent deutlich über den jeweiligen Höchstwerten aller vorhergehenden Saisons seit 2007. Ergebnisse der virologischen Untersuchungen haben ergeben, dass ist die Influenzavirus-Positivrate noch einmal auf 42 Prozent in der letzten Woche angestiegen ist. Bei den nachgewiesenen Influenza-Viren handelt es sich in 95 Prozent um den Subtyp A (H3N2), der auch in dem aktuellen Grippeimpfstoff enthalten ist. Die Positivrate für RS-Viren, von denen vornehmlich kleinere Kinder betroffen sind, bleibt mit aktuell 30 Prozent auf dem hohen Niveau der Vorwochen. In 24 Prozent der Proben konnten mehrere Erreger nachgewiesen werden.

Seit Anfang Oktober wurden 1627 laborbestätigte Influenzafälle in Niedersachsen sowie zwei durch Laboruntersuchungen bestätigte Influenza-Todesfälle übermittelt. Grippeerkrankungen führen häufig nicht unmittelbar, sondern in Verbindung mit vorbestehenden Grunderkrankungen zum Tode. Die tatsächliche Anzahl direkt oder indirekt durch Influenza bedingter Todesfälle lässt sich erst nach Ende der Saison anhand der Todesfallstatistik feststellen. Abhängig von der Schwere der jeweiligen Influenzasaison kann die Übersterblichkeit in Deutschland mehr als 20.000 Fälle betragen. Die Grippewelle hat nach Definition des Robert-Koch-Instituts Ende Oktober begonnen und hält seitdem an.

Virale Erreger identifizieren

Das Ziel der ARE-Surveillance (ARE für Akute Respiratorische Erkrankungen) besteht darin, zeitnah und flächendeckend sowohl den aktuellen Anteil erkrankter Personen mit ARE-Symptomatik festzustellen als auch die aktuell vorherrschenden viralen Erreger zu identifizieren. Die Surveillance besteht aus zwei Bausteinen: Einem durch die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen vermittelten freiwilligen Meldesystem über den Krankenstand in Kitas sowie der virologischen Untersuchung von Rachenabstrichen von ARE-Patienten aus mehr als 40 ausgewählten Arztpraxen und Krankenhäusern.

