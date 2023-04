﻿Heftige RSV-Winterwelle: Viermal so viele Patienten in den Kinderkliniken in Hannover

50 Fälle pro Tag: Die Intensität der RSV-Erkrankungen in Hannover ist in dieser Saison auffällig hoch gewesen, ärztliches und pflegerisches Personal war rund um die Uhr bei den kleinen Patienten im Einsatz.

Hannover. Ausnahmezustand in den Kinderkliniken – in diesem Herbst und Winter mussten viermal so viele Kleinkinder wie in den vergangenen vier Jahren vor allem wegen des RS-Virus in Krankenhäusern behandelt werden – so viele, dass eine Versorgung aus Kapazitätsgründen regelmäßig nur über eine Verlegung auch in entferntere Häuser möglich war. Seit knapp zwei Monaten hat sich die Situation auf den Stationen und in den Notaufnahmen der Kinderkliniken wieder normalisiert. „Wir hatten zwischen November und Januar eine extrem heftige RSV-Welle, mittlerweile sind die Stationen nicht mehr voll“, sagt Björn-Oliver Bönsch, Sprecher der Kinderklinik Auf der Bult.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

50 kleine Infektpatienten pro Tag

„Zu den Höchstzeiten hatten wir am Tag 50 Patienten mit Infektionserkrankungen, hauptsächlich mit RS-, aber auch mit Influenza-Viren auf den Stationen – normalerweise zählen wir rund ein Dutzend. Auch Mischinfektionen mit zum Beispiel Entero-, Adeno- oder Rhino-Viren sowie einzelne Fälle mit Covid beschäftigen unser Personal in diesem Herbst/Winter.“ Die Intensität der RSV-Erkrankungen sei in dieser Saison auffällig hoch gewesen, ärztliches und pflegerisches Personal war rund um die Uhr bei den Patienten im Einsatz. Mehr als 210 Operationen und rund 120 Termine für nicht-operative Behandlungen mussten deswegen abgesagt und neu angesetzt werden, sagt Bönsch.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In ganz Niedersachsen sind bei Neugeborenen und Säuglingen die Klinikbehandlungen mit dem sogenannten RS-Virus drastisch gestiegen. Die Zahl der unter Einjährigen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus lag im 4. Quartal 2022 viermal höher als im gleichen Zeitraum 2018. Hochgerechnet auf alle in Niedersachsen lebenden Kinder mussten im Winter 2022/23 rund 1600 Babys im Krankenhaus behandelt werden. Einen drastischen Anstieg gab es auch bei den besonders schweren Fällen: Die Zahl der Behandlungen auf Intensivstationen hat sich verdreifacht. Das hat die DAK-Gesundheit jetzt in einer Sonderbefragung analysiert.

Keine stationäre Versorgung während der Pandemie

Zahlen nennt die Medizinische Hochschule (MHH) nicht, „die Situation in der Notaufnahme ist aktuell aber deutlich ausgeglichener als in den Monaten November und Dezember 2022“, so Sprecherin Simone Corpus. „Allerdings sehen wir immer noch regelmäßig Spitzen im Versorgungsbedarf, die zu langen Wartezeiten führen etwa über die Osterfeiertage. Und wir haben auch weiterhin die Situation, dass wir mehrmals pro Woche Kinder nach der Erstversorgung in der Notaufnahme nicht stationär aufnehmen können, sondern sie in andere Kinderkliniken mit freien Bettenkapazitäten verlegen müssen.“

Die Analyse der DAK macht zudem deutlich, dass während der Covid-19-Pandemie nahezu keine Kinder mit RSV-Infektionen im Krankenhaus behandelt worden sind. „In den Vorjahren haben wir nur wenige Fälle registriert“, so Bönsch. Nach der Corona-Pandemie habe sich der Höhepunkt der RSV-Welle zeitlich nach vorne verschoben. Und es wurden merklich mehr Kinder stationär versorgt: So verdoppelte sich in der Saison 2021/22 der Anteil der Babys, die mit RSV im Krankenhaus behandelt wurden, im Vergleich zur Saison 2018/19. „Atemwegserkrankungen sind ein vergleichsweise häufiger Grund für eine Krankenhausbehandlung im Kindes- und Jugendalter. Und sie kommen in Wellen - und bei Krankheitswellen sind auch bei anderen Infekten oder bei Erwachsenen die Stationen regelmäßig belegt“, sagt der Sprecher.