﻿DSDS-Kandidatin Alyssa aus Laatzen singt sich mit Rihannas „Stay“ in den Recall

Hannover. Sie hat es tatsächlich geschafft: Alyssa Jolie Odunga (21) aus Laatzen hat sich am Mittwoch mit ihrer grandiosen Stimme in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) direkt in den Recall gesungen. Und nicht nur das: Es gab dazu sogar ein Lob von Poptitan Dieter Bohlen: „Ich wusste gar nicht, dass tiefe Töne so geil klingen können“, sagte der DSDS-Juror nach ihrer Interpretation des Rihanna-Hit „Stay“. Bohlen war schlichtweg begeistert. Und mehr geht doch eigentlich nicht.